Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Choć lokalny wiatr na plaży wieje dziś z prędkością zaledwie 4 m/s, to wczorajsze silne podmuchy nad otwartym morzem, osiągające w porywach nawet do 17 m/s, mocno rozkołysały Bałtyk. W efekcie na wszystkich trzech strzeżonych plażach w Mrzeżynie ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi. Oznacza to absolutny zakaz kąpieli.

Powodem zamknięcia kąpielisk jest wysoka fala oraz bardzo silne i zdradliwe prądy wsteczne, które potrafią błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Oto lista zamkniętych dzisiaj miejsc:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma również 18°C. Wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Warunki są identyczne – chłodne powietrze (18°C), woda o temperaturze 18°C oraz lokalny wiatr 4 m/s.

Warunki są identyczne – chłodne powietrze (18°C), woda o temperaturze 18°C oraz lokalny wiatr 4 m/s. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Tutaj także odnotowano temperaturę powietrza 18°C, temperaturę wody 18°C oraz wiatr o sile 4 m/s.

Warunki te sprawiają, że spacer brzegiem morza jest dziś jedyną bezpieczną formą spędzania czasu na plaży. Ignorowanie czerwonej flagi w takich okolicznościach to bezpośrednie narażanie własnego życia.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących odpoczynek na brzegu są też dobre wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że jest ona w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Jedyne, co dziś krzyżuje szyki plażowiczom, to żywioł w postaci fal i prądów wstecznych, a nie stan biologiczny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie nie sprzyja typowemu wypoczynkowi w wodzie. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 18°C, a umiarkowany, lokalny wiatr o prędkości 4 m/s wzmaga uczucie chłodu. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Należy zawsze bezdyskusyjnie słuchać poleceń ratowników i nie ryzykować zdrowia ani życia dla chwili brawury w spienionych falach.

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