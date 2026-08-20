Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Niestety, czwartkowe popołudnie nie sprzyja bezpiecznemu korzystaniu z morskich kąpieli. Wzrost siły wiatru na Bałtyku Środkowym, o którym w oficjalnych komunikatach ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wywołał duże falowanie i groźne zjawiska przybrzeżne. Ratownicy dbający o bezpieczeństwo turystów podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody na całym obszarze miejscowości.

Z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz wyjątkowo niebezpiecznych prądów wstecznych, czerwona flaga zawisła na następujących kąpieliskach:

Chłopy 208B – woda ma tu dziś 18°C, a powietrze 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– woda ma tu dziś 18°C, a powietrze 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Chłopy 214 – warunki są identyczne: temperatura wody wynosi 18°C, powietrza 17°C, a prędkość wiatru to 5 m/s.

Warto podkreślić, że zakaz ten podyktowany jest wyłącznie dynamiczną sytuacją pogodową i względami bezpieczeństwa fizycznego. Pod kątem sanitarnym woda w obu miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdziły ostatnie oficjalne oceny jakości wody.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów uciążliwych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody pod tym względem pozostają bez zarzutu, a jedyną przeszkodą w kąpieli jest dzisiaj wyłącznie sztormowa aura i wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 17°C oraz zbliżoną temperaturę wody wynoszącą 18°C. Choć wiatr o prędkości 5 m/s może wydawać się łagodny na lądzie, na otwartym morzu generuje on niebezpieczne fale i prądy. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, który ratuje ludzkie życie.

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