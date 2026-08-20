Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Niesprzyjające warunki wietrzne i gwałtowne fale zmusiły ratowników do podjęcia jedynej słusznej decyzji o zamknięciu wszystkich miejsc przeznaczonych do kąpieli w regionie. Wiatr wiejący z prędkością dochodzącą do 8 m/s wygenerował silny przybój, przez co wejście do wody stanowi obecnie śmiertelne niebezpieczeństwo. Poniżej znajduje się lista wszystkich zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 8 m/s.

– z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 8 m/s.

– z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 8 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 20°C, a wiatr osiąga prędkość 6 m/s.

– z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 20°C, a wiatr osiąga prędkość 6 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnówek – zamknięte z powodu wysokich fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Choć woda w Dziwnówku czy Łukęcinie zachęca temperaturą dochodzącą do 20°C, silny wiatr i wysokie fale sprawiają, że kąpiel jest absolutnie zabroniona. Wszystkie pomiary pochodzą bezpośrednio od organizatorów kąpielisk i zostały zaktualizowane dzisiaj rano.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli pod względem mikrobiologicznym, co oznacza, że jedyną przeszkodą do bezpiecznego wejścia do morza są dzisiaj wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem wyraźnego ochłodzenia z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18°C oraz wiatrem wiejącym w porywach od 6 do 8 m/s. Ze względu na dynamiczne zmiany pogody i przechodzący front atmosferyczny, warunki na morzu mogą ulegać nagłym zmianom. Przypominamy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i uważnie kontroluj oznaczenia na plaży – zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

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