Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-20 10:40

Przechodzące nad Polską i Bałtykiem aktywne fronty atmosferyczne przyniosły silny wiatr, który gwałtownie pogorszył warunki na środkowym wybrzeżu. W efekcie 20 sierpnia na wszystkich plażach w Dąbkach ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody. Wysoka fala oraz ekstremalnie niebezpieczne prądy wsteczne sprawiają, że kąpiel w morzu stanowi obecnie bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Dąbkach. O zakazie kąpieli z powodu wysokich fal przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Niespokojny Bałtyk i porywisty wiatr, wywołany przemieszczającymi się nad Wybrzeżem Środkowym frontami atmosferycznymi, sprawiły, że na masztach wszystkich czterech monitorowanych plaż w Dąbkach powiewa dziś czerwona flaga. Decyzja ratowników jest bezdyskusyjna – wysokie fale oraz wyjątkowo silne prądy wsteczne stanowią śmiertelną pułapkę. Sytuacja ta jest bezpośrednim skutkiem wzmożonej aktywności wiatru w strefie brzegowej.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

  • Dąbki Wschód - kąpielisko I – zamknięte. Powód: fale przekraczające 70 cm i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 7 m/s.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II – zamknięte. Powód: fale >70 cm i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 7 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I – zamknięte. Powód: fale >70 cm i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 7 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II – zamknięte. Powód: fale >70 cm i silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 18°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 7 m/s.

Choć fizyczne warunki uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, warto podkreślić, że pod kątem mikrobiologicznym woda w Dąbkach jest czysta. Ostatnia oficjalna ocena z 7 sierpnia potwierdziła przydatność wody do kąpieli na wszystkich tych odcinkach plaży.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów mamy dobre wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników nie wykazują obecności niebezpiecznych cyjanobakterii. Woda zachowuje pełną czystość biologiczną, co oznacza, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie w pełni możliwy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dąbkach przynosi dość chłodną aurę – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 18°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 7 m/s potęguje uczucie chłodu i tworzy na morzu wysokie fale. Ze względu na tak dynamiczną sytuację przypominamy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze respektuj kolory flag na kąpieliskach i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody – nie ryzykuj swojego życia dla chwili nieuwagi.

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