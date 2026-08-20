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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu dziś zamknięte
Planujący czwartkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić swoje zamiary. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i silny wiatr sprawiły, że fale osiągają niebezpieczną wysokość. W związku z tym ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli.
Czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal powiewa na następujących plażach:
- Kąpielisko Niechorze Centrum – woda i powietrze mają po 19°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s, a wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.
- Kąpielisko Niechorze 2 – podobnie jak w centrum, warunki wiatrowe (6 m/s) wygenerowały niebezpieczny przybój. Temperatura wody wynosi 19°C.
- Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – silne uderzenia fal o brzeg zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 19°C.
- Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – wiatr o prędkości 6 m/s i wzburzone morze stwarzają zbyt duże zagrożenie dla kąpiących się.
- Niechorze plaża zachodnia 2 – na tym odcinku plaży również obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu niebezpiecznych fal.
Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację
Dla osób obawiających się uciążliwych glonów napływają bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Choć dziś wejście do morza blokują fale, pod względem mikrobiologicznym woda pozostaje czysta i bezpieczna.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Niechorzu upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur. Zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku osiągnęły dziś 19°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 6 m/s może potęgować uczucie chłodu, to przede wszystkim generuje on groźne dla zdrowia i życia fale. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.