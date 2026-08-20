Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu dziś zamknięte

Planujący czwartkowy relaks w wodzie będą musieli zmienić swoje zamiary. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i silny wiatr sprawiły, że fale osiągają niebezpieczną wysokość. W związku z tym ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu całkowitego zakazu kąpieli.

Czerwona flaga z powodu zbyt dużych fal powiewa na następujących plażach:

Kąpielisko Niechorze Centrum – woda i powietrze mają po 19°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s, a wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

– woda i powietrze mają po 19°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s, a wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Kąpielisko Niechorze 2 – podobnie jak w centrum, warunki wiatrowe (6 m/s) wygenerowały niebezpieczny przybój. Temperatura wody wynosi 19°C.

– podobnie jak w centrum, warunki wiatrowe (6 m/s) wygenerowały niebezpieczny przybój. Temperatura wody wynosi 19°C. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – silne uderzenia fal o brzeg zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 19°C.

– silne uderzenia fal o brzeg zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi przy temperaturze powietrza i wody na poziomie 19°C. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – wiatr o prędkości 6 m/s i wzburzone morze stwarzają zbyt duże zagrożenie dla kąpiących się.

– wiatr o prędkości 6 m/s i wzburzone morze stwarzają zbyt duże zagrożenie dla kąpiących się. Niechorze plaża zachodnia 2 – na tym odcinku plaży również obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu niebezpiecznych fal.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych glonów napływają bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Choć dziś wejście do morza blokują fale, pod względem mikrobiologicznym woda pozostaje czysta i bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Niechorzu upływa pod znakiem umiarkowanych temperatur. Zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku osiągnęły dziś 19°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 6 m/s może potęgować uczucie chłodu, to przede wszystkim generuje on groźne dla zdrowia i życia fale. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie