Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-20 14:16

Silny wiatr nad Morzem Bałtyckim oraz wydane przez IMGW ostrzeżenia przed porywistym wiatrem sprawiły, że warunki na wybrzeżu stały się niezwykle wymagające. Na wszystkich plażach w Rewalu 20 sierpnia obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Wysoka fala oraz niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z lokalnych kąpielisk.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Rewalu przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 20.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rewalu dziś zamknięte

Chociaż woda w Bałtyku ma zachęcającą temperaturę, to dynamiczna aura i silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego generują wysokie, niebezpieczne fale. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich czterech kąpieliskach w gminie. Oznacza to absolutny zakaz wchodzenia do wody.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk, na których obowiązuje zakaz kąpieli z powodu zbyt dużych fal:

  • Kąpielisko Rewal 2: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Badania wody z 11 sierpnia potwierdzają jej czystość, jednak wysoka fala uniemożliwia bezpieczną kąpiel.
  • Kąpielisko Rewal Centrum: Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to 19°C, przy wietrze 6 m/s. Mimo czystej wody, czerwona flaga kategorycznie zabrania kąpieli.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły dziś 19°C, a wiatr osiąga prędkość 6 m/s. Kąpielisko pozostaje zamknięte.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Tu również odnotowano temperaturę powietrza 19°C, temperaturę wody 19°C oraz wiatr o sile 6 m/s. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do fal.

Należy pamiętać, że wysokie fale na otwartym morzu niemal zawsze wiążą się z powstawaniem śmiertelnie niebezpiecznych prądów wstecznych, które potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów obawiających się uciążliwych zakwitów mamy dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą do wejścia do morza są dziś wyłącznie wysokie fale i niesprzyjające warunki hydrometeorologiczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 20 sierpnia w Rewalu panuje umiarkowanie ciepła aura – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi 19°C. Wiatr wiejący z prędkością 6 m/s potęguje jednak odczucie chłodu i mocno wzburza morze. Choć plażowanie wciąż jest możliwe, musimy bezwzględnie zrezygnować z kąpieli. Złota zasada każdego bezpiecznego turysty brzmi: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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