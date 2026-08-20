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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu dziś zamknięte
Na podstawie danych z 20 sierpnia 2026 roku oba wyznaczone miejsca do kąpieli w Trzęsaczu są dziś nieczynne dla miłośników morskich kąpieli. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z trudnymi warunkami panującymi na morzu, które dotknęły wiele sąsiednich kurortów w regionie.
Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych plaż:
- Kąpielisko Trzęsacz: Zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody również 19°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
- Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia: Zamknięte z tego samego powodu – ratownicy wywiesili czerwoną flagę przez zbyt duże fale. Tutaj także zanotowano temperaturę powietrza i wody na poziomie 19°C oraz wiatr o prędkości 6 m/s.
Wysokie fale oraz towarzyszące im silne prądy wsteczne to niezwykle zdradliwe zjawiska, które mogą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków. Choć wiatr na plaży o prędkości 6 m/s może wydawać się umiarkowany, to specyfika ukształtowania tutejszego wybrzeża sprawia, że przybojowa fala staje się śmiertelną pułapką. Dlatego ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie czerwonej flagi i niepodejmowanie zbędnego ryzyka.
Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację
Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano zakwitu sinic. To bardzo dobra wiadomość, szczególnie że czystość wody w tym rejonie została potwierdzona wcześniejszymi ocenami sanitarnymi. Choć wysoka fala uniemożliwia wejście do morza, stan biologiczny wody na obu plażach pozostaje bez zarzutu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Chłodniejsze, polarne powietrze, które napłynęło nad polskie morze, przyniosło temperaturę powietrza i wody oscylującą wokół 19°C, co w połączeniu z wiatrem sprzyja raczej spacerom wzdłuż malowniczego klifu niż kąpielom słonecznym. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze należy słuchać poleceń ratowników i nie ryzykować zdrowia w walce z nieprzewidywalnym żywiołem, jakim jest wzburzony Bałtyk.