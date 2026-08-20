Nękał lokale fałszywymi zamówieniami. W tle groźby uprowadzenia dziecka

Jednym z lokali, które znalazły się na celowniku sprawcy, była pizzeria przy ulicy Gdyńskiej w Szczecinie. Jej pracownicy zrealizowali dwa pierwsze zamówienia. Kolejnych już nie przygotowywali, ponieważ nabrali podejrzeń, że zgłoszenia nie pochodzą od osób wskazanych jako odbiorcy.

Personel kontaktował się telefonicznie z mieszkańcami, których dane wykorzystano. Ci stanowczo zaprzeczali, że zamawiali jedzenie. – Gdybyśmy zrealizowali wszystkie te fikcyjne zamówienia, to nasza pizzeria straciłaby około 10-ciu tysięcy złotych – powiedział Radiu Eska Michał Kowalski, właściciel lokalu.

Ostateczne straty pizzerii ograniczyły się do wartości kilku przygotowanych posiłków. Podobne zamówienia otrzymywały jednak również inne lokale gastronomiczne.

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Groził uprowadzeniem dziecka i pożarem

Wiadomości przesyłane razem z zamówieniami zawierały niepokojące treści. Jak przekazał przedstawiciel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dotyczyły one kilku różnych zdarzeń.

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– Tam znajdowały się też groźby, które dotyczyły między innymi uprowadzenia małoletniego, pożaru, kancelarii notarialnej oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego – dodał Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Mężczyzna podejrzany o wysyłanie fałszywych zamówień został zatrzymany. Usłyszał zarzuty uporczywego nękania oraz kierowania gróźb karalnych. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Może spędzić w więzieniu do ośmiu lat.