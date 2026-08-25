Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po niedawnych burzach i silnym wietrze, który osiągał w porywach nawet 70 km/h, sytuacja w regionie całkowicie się ustabilizowała. Aura stała się znacznie łagodniejsza, co bezpośrednio przełożyło się na bezpieczeństwo nad wodą. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach jest dziś dostępna dla kąpiących się, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach (stan na 25 sierpnia):

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (920 metrów linii brzegowej na wschód od molo): woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena czystości z 24 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 2 września). Temperatura wody wynosi przyjemne 19°C przy temperaturze powietrza równej 17°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s .

(920 metrów linii brzegowej na wschód od molo): woda jest w pełni (ostatnia oficjalna ocena czystości z 24 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 2 września). Temperatura wody wynosi przyjemne przy temperaturze powietrza równej . Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie . Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (1086 metrów linii brzegowej na zachód od molo): tu również panują identyczne, spokojne warunki. Temperatura wody to 19°C, powietrza 17°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Jakość wody została oficjalnie potwierdzona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 24 sierpnia.

To doskonała okazja, by po dniach niepogody wybrać się na relaksujący spacer brzegiem morza lub zażyć bezpiecznej kąpieli pod czujnym okiem ratowników.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami sanitarnymi oraz ogólną sytuacją na zachodnim wybrzeżu Bałtyku, woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Ostatnia kontrola laboratoryjna z 24 sierpnia potwierdziła doskonałą jakość wody, co oznacza, że możecie bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Choć temperatura powietrza (17°C) jest nieco niższa niż w szczycie sezonu, to woda o temperaturze 19°C wciąż zachęca do aktywności. Minimalny wiatr (1 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest znacznie mniejszy. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajcie kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dziś, warunki potrafią zmienić się w ciągu kilku godzin, a bezpieczeństwo Wasze i Waszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie