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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają
Grzybowo po raz kolejny udowodniło, że jest wyjątkowo przyjaznym miejscem na mapie polskiego wybrzeża. Kiedy na początku tygodnia gwałtowny sztorm na zachodnim Bałtyku zmusił ratowników do zamknięcia plaż w sąsiednich miejscowościach takich jak Kołobrzeg czy Świnoujście, w Grzybowie nie wprowadzono zakazu kąpieli.
Dziś warunki nad morzem są bardzo spokojne, co pozwala na bezpieczne i komfortowe korzystanie z kąpieli. Na plażowiczów czeka świetnie przygotowana infrastruktura oraz następujące warunki:
- Kąpielisko Grzybowo – OTWARTE. Na plaży nie obowiązują żadne zakazy ani czerwone flagi.
- Temperatura powietrza: przyjemne 20°C, idealne na relaks przy łagodnym słońcu.
- Temperatura wody: orzeźwiające 18°C, zachęcające do aktywnego wypoczynku w falach.
- Prędkość wiatru: zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę morza i brak porywistych podmuchów.
- Ocena czystości wody: oficjalne badania przeprowadzone 20 sierpnia 2026 roku potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli.
Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów mamy znakomite wiadomości. Na kąpielisku w Grzybowie nie stwierdzono obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od toksycznych glonów, co potwierdzają regularne kontrole sanitarno-epidemiologiczne. Można zatem bez żadnych obaw planować wodne zabawy i cieszyć się urokami Bałtyku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejszy dzień w Grzybowie przynosi stabilną, przyjazną aurę z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C, wodą o temperaturze 18°C oraz minimalnym wiatrem osiągającym 2 m/s. Choć dzisiejsze warunki wydają się wręcz sielankowe, zawsze pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Sytuacja nad morzem bywa dynamiczna, dlatego kluczem do bezpieczeństwa jest stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu plaży.