Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i silniejszych falach na Bałtyku, które w innych częściach regionu uniemożliwiały bezpieczną kąpiel, we wtorek nad Sarbinowem zapanował wyczekiwany spokój. Wiatr ucichł do zupełnego zera, co sprawia, że woda jest wyjątkowo łagodna. Ratownicy nie zgłaszają żadnych powodów do wprowadzania zakazów wchodzenia do wody. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Sarbinowo 2 : Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast wody 18°C. Zupełny brak wiatru (0 m/s) gwarantuje brak fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi 17°C, natomiast wody 18°C. Zupełny brak wiatru (0 m/s) gwarantuje brak fal. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Sarbinowo 211 : Warunki są tu identyczne – powietrze ma 17°C, woda 18°C, a prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Woda spełnia wszystkie normy czystości.

: Warunki są tu identyczne – powietrze ma 17°C, woda 18°C, a prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Woda spełnia wszystkie normy czystości. Sarbinowo 212 : Zaprasza na bezpieczny relaks przy temperaturze powietrza 17°C i wody 18°C. Przy bezwietrznej aurze kąpiel jest w pełni bezpieczna.

: Zaprasza na bezpieczny relaks przy temperaturze powietrza 17°C i wody 18°C. Przy bezwietrznej aurze kąpiel jest w pełni bezpieczna. Sarbinowo 213B: Na tym odcinku plaży również odnotowano 17°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C oraz brak wiatru. Badania sanitarne potwierdzają doskonałą jakość wody.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie cztery plaże są wolne od tego uciążliwego zjawiska. Przeprowadzona 21 sierpnia ocena sanitarna oraz codzienna obserwacja prowadzona przez ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna dla kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Pod koniec sierpnia pogoda nad polskim morzem robi się nieco bardziej umiarkowana. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma 18°C, brak wiatru (0 m/s) sprawia, że nad samym brzegiem panują przyjemne warunki do rekreacji. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego urlopowicza: niezależnie od spokojnej tafli wody, zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do komunikatów służb ratunkowych. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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