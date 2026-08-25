Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Dzięki całkowitemu wyciszeniu wiatru, Bałtyk w okolicach Mielna stał się niezwykle spokojny, co pozwoliło ratownikom na otwarcie wszystkich lokalnych plaż. To doskonała wiadomość, szczególnie po okresie, w którym wysokie fale i silne prądy wsteczne uniemożliwiały bezpieczną rekreację. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych kąpieliskach, na których bez obaw można dziś korzystać z uroków morza:

Mielno 216: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr całkowicie ucichł (0 m/s).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr całkowicie ucichł (0 m/s). Mielno 218: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 18°C, panuje całkowita cisza wietrzna (0 m/s).

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 18°C, panuje całkowita cisza wietrzna (0 m/s). Mielno 219: bezpieczne warunki do rekreacji, temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 18°C, prędkość wiatru 0 m/s.

bezpieczne warunki do rekreacji, temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 18°C, prędkość wiatru 0 m/s. Mielno Floryda: zaprasza plażowiczów przy temperaturze powietrza 17°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz braku wiatru (0 m/s).

zaprasza plażowiczów przy temperaturze powietrza 17°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz braku wiatru (0 m/s). Mielno Krokus: woda czysta i zdatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s.

woda czysta i zdatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Mielno Morska: kąpielisko w pełni dostępne, temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 18°C, prędkość wiatru 0 m/s.

kąpielisko w pełni dostępne, temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 18°C, prędkość wiatru 0 m/s. Mielno Pionierów: idealne warunki na bezpieczne wejście do wody, temperatura powietrza 17°C, woda ma 18°C, bezwietrznie (0 m/s).

Wszystkie powyższe dane pochodzą z najświeższych odczytów przeprowadzonych 25 sierpnia 2026 roku. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, potwierdzająca jej pełne bezpieczeństwo, miała miejsce 21 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wypoczywających nad morzem napływają doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Choć wysokie temperatury w pełni sezonu sprzyjają ich rozwojowi w innych częściach polskiego wybrzeża, wody w Mielnie pozostają czyste i całkowicie bezpieczne. Ostatnie badania Sanepidu potwierdzają, że stan fitoplanktonu nie budzi żadnych zastrzeżeń, dzięki czemu urlopowicze mogą bez obaw planować wodne aktywności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując warunki pogodowe: temperatura powietrza wynosi 17°C, z kolei woda w Bałtyku jest o jeden stopień cieplejsza i ma 18°C. Brak wiatru (0 m/s) sprawia, że odczucie chłodu jest znacznie mniejsze, a gładka tafla wody sprzyja relaksowi. Choć pogoda pod koniec sierpnia potrafi być kapryśna, dzisiejszy dzień stwarza dobre warunki do rekreacji.

Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze należy sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Sytuacja na morzu potrafi zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, a bezpieczeństwo wypoczywających powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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