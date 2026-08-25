Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Chociaż woda w Bałtyku wciąż nosi ślady niedawnego sztormu, to wiatr na plażach w Chłopach zupełnie ucichł i wynosi obecnie bezpieczne 0 m/s. Wszystkie wyznaczone kąpieliska są dziś otwarte dla turystów, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli. Co ciekawe, woda o temperaturze 18°C jest obecnie cieplejsza niż powietrze, które nagrzało się do 17°C.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Chłopach według najnowszych pomiarów z 25 sierpnia:

Chłopy 208B : Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to 18°C. Wiatr ustał do 0 m/s. Ostatnie oficjalne badanie sanitarne z 21 sierpnia potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody to 18°C. Wiatr ustał do 0 m/s. Ostatnie oficjalne badanie sanitarne z 21 sierpnia potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Chłopy 214: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Parametry są identyczne – termometry wskazują 17°C w cieniu, woda ma 18°C, a bezwietrzna pogoda (0 m/s) gwarantuje brak niebezpiecznych fal. Jakość wody została oceniona pozytywnie 21 sierpnia.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu sinic. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności tych groźnych mikroorganizmów. Zarówno najświeższe kontrole ratowników, jak i oficjalna ocena sanitarna z 21 sierpnia potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chłopach sprzyjają raczej aktywnemu wypoczynkowi i spacerom niż wielogodzinnemu opalaniu – temperatura powietrza na poziomie 17°C przy braku wiatru i słońcu może być jednak bardzo przyjemna. Choć wiatr ucichł po minionym sztormie, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy bezwietrznej pogodzie na dnie mogą występować niebezpieczne prądy wsteczne, dlatego należy zawsze stosować się do poleceń ratowników i kąpać wyłącznie w wyznaczonych, strzeżonych strefach.

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