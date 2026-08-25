Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Dzięki umacniającemu się układowi wysokiego ciśnienia znad Skandynawii, wiatr na zachodnim wybrzeżu niemal zupełnie ucichł. W gminie Dziwnów panują idealne warunki do bezpiecznych kąpieli, a na wodach Bałtyku rozgrywają się obecnie m.in. finałowe wyścigi żeglarskie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, a najnowsze analizy Sanepidu z 24 sierpnia jednoznacznie potwierdzają doskonałą jakość wody. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można bezpiecznie wypoczywać:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Termometry wskazują dziś 18°C w cieniu, natomiast woda w morzu ma bardzo przyjemne 19°C. Wiatr jest znikomy i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Termometry wskazują dziś 18°C w cieniu, natomiast woda w morzu ma bardzo przyjemne 19°C. Wiatr jest znikomy i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – bezpieczna oaza dla poszukujących spokoju. Temperatura powietrza wynosi tu 19°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

– bezpieczna oaza dla poszukujących spokoju. Temperatura powietrza wynosi tu 19°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów – główne kąpielisko miejskie zaprasza temperaturą powietrza rzędu 18°C oraz wody na poziomie 19°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal.

– główne kąpielisko miejskie zaprasza temperaturą powietrza rzędu 18°C oraz wody na poziomie 19°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – woda przydatna do kąpieli i doskonałe warunki rekreacyjne. Powietrze ma dziś 18°C, woda 19°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s.

– woda przydatna do kąpieli i doskonałe warunki rekreacyjne. Powietrze ma dziś 18°C, woda 19°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – zlokalizowane w rejonie o bogatej historii wojskowej (gdzie niedawno odbywał się widowiskowy Festyn Komandosa), dzisiaj kusi spokojną wodą o temperaturze 19°C i rześkim powietrzem o temperaturze 18°C (wiatr 2 m/s).

– zlokalizowane w rejonie o bogatej historii wojskowej (gdzie niedawno odbywał się widowiskowy Festyn Komandosa), dzisiaj kusi spokojną wodą o temperaturze 19°C i rześkim powietrzem o temperaturze 18°C (wiatr 2 m/s). Kąpielisko morskie Dziwnówek – idealne miejsce na popołudniowy relaks. Temperatura powietrza sięga tu 19°C, woda ma 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) sprzyja najmłodszym plażowiczom.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie stwierdzono obecności sinic. Niskie temperatury powietrza w ostatnich dniach oraz umiarkowany ruch mas wody skutecznie zapobiegły zakwitowi tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Państwowa Inspekcja Sanitarna oficjalnie oceniła wodę jako przydatną do kąpieli, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na każdym kroku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Dziwnowie upływa pod znakiem stabilnej, wyżowej pogody. Choć temperatura powietrza oscylująca w granicach 18-19°C zachęca raczej do aktywnego wypoczynku, to woda w morzu (równe 19°C) jest zaskakująco ciepła i idealna do krótkich, orzeźwiających kąpieli. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad morzem potrafią zmieniać się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR czuwających nad naszym bezpieczeństwem.

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