Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Po trudnym początku tygodnia sytuacja na świnoujskich plażach wróciła do normy. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są dziś otwarte, a woda na każdym z nich jest w pełni przydatna do kąpieli. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach zarejestrowane 25 sierpnia:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna, a ostatnia oficjalna ocena przydatności została wydana 17 sierpnia. Kąpielisko jest w pełni otwarte dla plażowiczów.

temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest czysta i bezpieczna, a ostatnia oficjalna ocena przydatności została wydana 17 sierpnia. Kąpielisko jest w pełni otwarte dla plażowiczów. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: termometry wskazują 19°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 18°C . Prędkość wiatru to bezpieczne 2 m/s . Woda nadaje się do kąpieli na podstawie oceny sanitarnej z 17 sierpnia.

termometry wskazują , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Prędkość wiatru to bezpieczne . Woda nadaje się do kąpieli na podstawie oceny sanitarnej z 17 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: identyczne, spokojne warunki – powietrze o temperaturze 19°C i woda o temperaturze 18°C . Przy wietrze 2 m/s brak jest wysokich fal, które jeszcze wczoraj uniemożliwiały wejście do morza.

identyczne, spokojne warunki – powietrze o temperaturze i woda o temperaturze . Przy wietrze brak jest wysokich fal, które jeszcze wczoraj uniemożliwiały wejście do morza. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: położone na prawobrzeżu kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. Oficjalna ocena sanitarna z 18 sierpnia potwierdza wysoką jakość tutejszej wody.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania próbek wody potwierdzają jej doskonałą jakość, a aktualne analizy sanitarne dla całego otwartego Bałtyku wskazują na brak zagrożeń związanych z zakwitami bakterii na zachodnim wybrzeżu. Można bez obaw korzystać z kąpieli na wszystkich wyznaczonych obszarach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień sprzyja relaksowi nad brzegiem morza – choć temperatura powietrza na poziomie 19°C i wody sięgająca 18°C nie zwiastują upałów, to brak silnego wiatru i spokojna tafla wody stwarzają świetne warunki do spacerów oraz bezpiecznego pływania. Pamiętajmy jednak, że nadmorska aura potrafi zmienić się w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz stosowanie się do poleceń czuwających nad naszym bezpieczeństwem ratowników. Zanim wejdziesz do wody, upewnij się, że na wieży ratowniczej powiewa biała flaga!

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