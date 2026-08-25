Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Wszyscy miłośnicy morskich kąpieli przebywający w Pogorzelicy mogą dziś odetchnąć z ulgą. Na plażach nie uświadczymy czerwonych flag, a ratownicy potwierdzają pełne bezpieczeństwo na każdym z kąpielisk. Wyż nadciągający znad Skandynawii przyniósł uspokojenie wiatru, co przełożyło się na niemal płaską taflę wody. To doskonała okazja do pływania, zwłaszcza że niebezpieczne prądy wsteczne na tym odcinku wybrzeża uległy osłabieniu. Na plażowiczów czekają cztery świetnie przygotowane punkty:

Kąpielisko Pogorzelica 2 : woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 19°C , a temperatura wody to 18°C . Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal.

: woda jest w pełni (oficjalna ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to . Bardzo słaby wiatr o prędkości gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Kąpielisko Pogorzelica Centrum : oferuje równie komfortowe warunki. Temperatura powietrza osiąga 19°C , natomiast woda ma 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , a oficjalne analizy potwierdzają wysoką jakość wody.

: oferuje równie komfortowe warunki. Temperatura powietrza osiąga , natomiast woda ma . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , a oficjalne analizy potwierdzają wysoką jakość wody. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia : to kolejne miejsce wolne od czerwonych flag. Zmierzone parametry to 19°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr rzędu 2 m/s . Bezpieczeństwo potwierdza aktualna, pozytywna ocena stanu wody.

: to kolejne miejsce wolne od czerwonych flag. Zmierzone parametry to w powietrzu, w wodzie oraz wiatr rzędu . Bezpieczeństwo potwierdza aktualna, pozytywna ocena stanu wody. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: zachęca do odpoczynku z identycznymi parametrami – temperatura wody to 18°C, powietrza 19°C, a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. Stan wody jest bez zarzutu, co pozwala na beztroską rekreację.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią zepsuć urlop nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne. Dzięki umiarkowanym temperaturom i braku długotrwałych upałów pod koniec sierpnia, ryzyko nagłego pojawienia się kożuchów bakteryjnych na wybrzeżu rewalskim pozostaje znikome. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków tutejszego morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia w Pogorzelicy upływa pod znakiem stabilnej, choć nieco chłodniejszej i bardziej rześkiej aury niż w poprzednich tygodniach. Przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C i wody sięgającej 18°C, kąpiel przyniesie sporo orzeźwienia, jednak niemal bezwietrzna pogoda (2 m/s) sprawia, że odczucie chłodu jest znacznie mniejsze. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złotą zasadą każdego wczasowicza powinno być regularne sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do morza oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń dyżurujących ratowników wodnych. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje, że powrót z wakacji będzie kojarzył się wyłącznie z miłymi wspomnieniami.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie