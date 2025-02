"Polski Paryż" to prawdziwa perełka północy! Nie wszyscy turyści o tym wiedzą

Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście zakończyła postępowanie w sprawie zdarzenia, do którego doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Krótko po północy, ulicą Krzywoustego strażacy jechali na sygnale do zgłoszenia. Gdy mijali skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi, w pewnym momencie jeden z grupy podchmielonych mężczyzn, rzucił w ich kierunku butelką po piwie, trafiając w boczną szybę pojazdu.

Szyba rozbiła się, raniąc strażaków znajdujących się w kabinie. Uszkodzone zostało również lusterko. Na szczęście obrażenia okazały się na tyle niegroźne, że nie wymagali oni hospitalizacji. Uszkodzony wóz strażacki nie mógł brać udziału w interwencji. Na miejsce trzeba było zadysponować inną jednostkę.

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy. 45-letni Krzysztof K. został zatrzymany już następnego dnia i usłyszał zarzuty. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Mężczyzna był już wcześniej karany.

- Czyn zarzucony Krzysztofowi K. został popełniony przez niego w warunkach recydywy specjalnej typu podstawowego - informuje prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Dodatkowo, prokurator zachowanie to zakwalifikował jako występek o charakterze chuligańskim.

Do sądu trafił już akt oskarżenia. Oznacza to, że 45-latek wkrótce odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości.

- W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżył Krzysztofa K. o to, że 1 stycznia 2025 r. przy ulicy Krzywoustego rzucił butelką po piwie w jadący pojazd oznakowany Państwowej Straży Pożarnej, czym spowodował zniszczenie bocznej prawej szyby w drzwiach pojazdu oraz lusterka, jak również naraził funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zmuszając ich jednocześnie do zaniechania podjętej i prawnie wykonywanej czynności służbowej, jaką było realizowanie zleconej interwencji - tłumaczy prok. Łukasz Błogowski.

Za zarzucony oskarżonemu mężczyźnie występek grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Jak tłumaczy prokurator, z uwagi na przyjętą recydywę specjalną typu podstawowego sąd może wymierzyć mu karę do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

