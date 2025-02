Polacy boją się tego jak ognia, Niemcy robią to od lat. Nowy obowiązek już wkrótce także u nas

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Szczecinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu młodego chłopaka. Z uzyskanych informacji wynikało, że sprawcy użyli wobec niego gazu pieprzowego, bili go po twarzy, przewrócili na ziemię i zabrali mu telefon komórkowy. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce.

Na jednym z parkingów policjanci zauważyli pięcioosobową grupę, która odpowiadała rysopisowi sprawców. Wezwano dodatkowe patrole i zatrzymano całą piątkę. To dwóch mężczyzn i trzy kobiety, z których najmłodsza miała zaledwie 15 lat. Wszystkim postawiono zarzuty rozboju.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec czterech osób trzymiesięcznego aresztu. Natomiast 15-latka, która brała udział w napaści spędzi najbliższe trzy miesiące w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Wszyscy odpowiedzą wkrótce za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości.

Poszkodowany 17-latek trafił do szpitala.

