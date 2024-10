Co za widok!

Dr Maria Kubisa jest ginekolożką i od kilku miesięcy zasiada w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego jako radna. O lekarce zrobiło się głośno w całej Polsce, gdy do jej gabinetu weszli agenci CBA i zabrali dokumentację medyczną jej pacjentkom. Ginekolożka została oskarżona o pomocnictwo w przerywaniu ciąży.

Radna zainteresowała się sprawą spowiedzi w kościołach, do której przystępują dzieci. Jej zdaniem powinno się tego zakazać, bo jak twierdzi, jest do dla dziecka sytuacja stresująca, a często wręcz traumatyczna, gdy "idzie do obcego mężczyzny, klęczy przed konfesjonałem i musi wyrecytować swoje grzechy".

- Skończmy z wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Spowiedź to przemoc psychiczna. To trauma dla dziecka - mówi dr Maria Kubisa w rozmowie z "Wyborczą".

Radna dodaje, że taka sytuacja nie jest dla dziecka bezpieczna, gdyż spowiednicy często nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego i wypytując nieletnich o popełnione grzechy, mogą niewłaściwie zareagować lub posunąć się do nadużyć. Podaje tu przykład sądu, który może przesłuchać nieletniego wyłącznie w obecności psychologa, natomiast ksiądz, w rozmowie "sam na sam" często pyta dziecko o intymne szczegóły, czym może wyrządzić mu krzywdę. Dlatego chce, by zakazać spowiadania nieletnich

Maria Kubisa, jako radna sejmiku, niewiele może zrobić w tej sprawie, jednak ma nadzieję, że jej apel dotrze do parlamentarzystów, którzy mają wpływ na zmianę obowiązującego prawa.

Nie jest to pierwszy głos w tej sprawie. Jak informuje "Wyborcza", w czerwcu 2023 roku do Sejmu trafiła petycja do posłów o wprowadzenie prawnego zakazu spowiedzi dzieci poniżej 16. roku życia. Inicjatorem petycji był pisarz i performer Rafał Betlejewski. Podpisało się pod nią ponad 10 tysięcy osób.

Sonda Czy uważasz, że w kościele katolickim powinien być wprowadzony zakaz spowiedzi dla dzieci? A cóż to za chory pomysł? Nie! Tak, to świetny pomysł Nie mam zdania