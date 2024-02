Doktor Maria Kubisa stanie przed sądem, jest akt oskarżenia przeciwko ginekolożce. Miała pomagać w przerywaniu ciąży

i Autor: Pixabay Doktor Maria Kubisa stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia przeciwko ginekolożce

Wracamy do sprawy ginekolożki ze Szczecina Marii Kubisy. Wszystko wskazuje na to, że stanie ona przed sądem. Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała bowiem do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Ginekolożka oskarżona jest o pomocnictwo w przerywaniu ciąży w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Doktor Kubisa nie przyznaje się do stawianych jej zarzutów.