Ludzie masowo wylewają znany olej. Bojkot może mieć fatalne skutki

Lista firm sprowadzających towary z Ukrainy. Bojkot oleju może nawet doprowadzić do awarii

Wszystko zaczęło się po opublikowaniu tzw. "listy Kołodziejczaka", na której miały znaleźć się firmy wykorzystujące do produkcji ukraińskie zboże objęte embargiem. Wśród nich był producent popularnego oleju. I chociaż firma odcina się od tych doniesień i zapewnia, że wszelkie standardy zostały zachowane i konsumenci nie mają powodów do obaw, internauci nawołują do jej bojkotu. Efekt jest taki, że wiele osób po prostu wylewa ten olej do toalety, pokazując filmy lub zdjęcia w sieci. Niestety ten trend może powodować ogromne problemy. Jak informuje Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, wylewanie oleju do toalety czy zlewu może zakończyć się awarią.

- Przy tej okazji przypominamy, że toaleta to nie śmietnik, a za prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej odpowiada nie tylko ZWiK, ale również jej użytkownicy - mówi Hanna Pieczyńska. - Wrzucanie do muszli nieodpowiednich rzeczy powoduje awarie urządzeń oraz tworzenie się zatorów, które powodują zalewanie posesji, piwnic i garaży. Wylewanie wielu litrów oleju do kanalizacji może się zakończyć ogromnym problemem.

Jak tłumaczy rzeczniczka ZWiK, takie działanie powoduje powstawanie osadu, zawężanie światła rury oraz zatkania, co w ostateczności prowadzi do poważnych awarii sieci kanalizacyjnej.

Sieć kanalizacyjna to nie śmietnik!

- Do zlewu czy toalety powinny trafiać wyłącznie elementy naszych czynności higienicznych - podkreśla Hanna Pieczyńska. - Sieć kanalizacyjna to nie śmietnik. Nie ma w niej urządzeń do rozdrabniania odpadków. Nie wszystko, co da się do niej wrzucić i „przejdzie” przez rurę, powinno się w niej znaleźć. Powinna do niej trafiać jedynie zużyta woda pochodząca z naszych codziennych czynności higienicznych, z mycia naczyń, prania, sprzątania itp.

Pozostałe materiały, które się do nich nie zaliczają, jeżeli nie zatkają po drodze światła kanału, to z pewnością w pewnym momencie trafią na pompownie ścieków, a tam potrafią tak zapchać urządzenia, że nie są one w stanie pompować ścieków i dochodzi do awarii.

- Może to prowadzić do zalań fekaliami najniżej podłączonych nieruchomości w zlewni - tłumaczy rzeczniczka ZWiK. - Pomimo opisów graficznych na opakowaniach informujących o konieczności wyrzucenia do kosza na śmieci, użytkownicy najczęściej wybierają toalety i doprowadzają w konsekwencji do awarii urządzeń. Czasami wystarczy oczyszczenie wirnika pompy, a czasami potrzebny jest remont urządzenia. Bardziej obrazowo? Wiry tworzone pod pompami sprawiają, że chusteczki zwinięte są w warkocze. Są to bardzo mocne sploty, których wycinanie jest problematyczne. Nawet nożami.

Do toalet wyrzucane są także worki foliowe i reklamówki, tampony, podpaski, patyczki kosmetyczne. To jednak nie koniec listy. Do sieci trafia bowiem także gruz, cement, lakiery i inne chemikalia. Zdecydowana większość tych niepożądanych śmieci dostaje się do kanalizacji z naszych muszli klozetowych bądź zlewów kuchennych. Większe odpady wrzucane są po odsunięciu włazu bezpośrednio do studni kanalizacyjnych.

Wskutek wyrzucania śmieci do toalety, sieć kanalizacyjna, zarówno wewnętrzna w naszych domach, jak i zewnętrzna może stać się niedrożna i w efekcie zatyka się. Może to się stać przyczyną poważnej awarii, której usunięcie bywa kłopotliwe i bardzo kosztowne. Powstały zator może też sprawić, że ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród lub ulicę powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska. Śmieci w kanalizacji są częstą przyczyną usterek pomp tłoczących ścieki do oczyszczalni. Wirniki pomp są blokowane i unieruchamiane przez patyczki i chusteczki dla dzieci lub poszarpane reklamówki.

- Pamiętajmy, że nieumiejętne korzystanie z toalety może stwarzać problemy w domach, ale generuje tak niepotrzebne koszty ekip ZWiK - dodaje Hanna Pieczyńska. - Pompownia wymaga zatrzymania i czyszczenia, często konieczne jest usuwanie zatorów. Jakie mogą być skutki zatkania? Cofnięcie ścieków i zalanie mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków to szczególnie odpady typu chemicznego negatywnie wpływają na prace ciągu biologicznego.

Czego nie wolno wyrzucać do WC?

W poniższej galerii znajdziecie przykłady, czego absolutnie nie należy wyrzucać do toalety.

