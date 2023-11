Doktor Maria Kubisa z zarzutami! Ginekolożka oskarżona o pomoc w przerywaniu ciąży

Szybciej do Gryfina, częściej na lotnisko w Goleniowie. Dużo zmian w rozkładzie Polregio

Wracamy do sprawy ginekolożki Marii Kubisy, która prowadzi w Szczecinie prywatny gabinet lekarski, pracuje w szpitalu w Nowogardzie i jest też ordynatorką ginekologii w szpitalu w przygranicznym Prenzlau. W styczniu funkcjonariusze CBA weszli do jej gabinetu i zabezpieczyli dokumentację pacjentek prowadzoną od 1996 r. Dokumentacja ta była przetrzymywana przez blisko dwa miesiące.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała właśnie o przedstawieniu Marii Kubisie "zarzutów popełnienia pięciu przestępstw polegających na udzielaniu kobietom ciężarnym pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży".

Jak tłumaczy prokuratura, zarzuty te przedstawiono ginekolożce w oparciu o zgromadzone w toku śledztwa dowody, m.in. zeznania świadków, oględziny zawartości telefonu Marii Kubisy oraz informacje zawarte w zatrzymanych dokumentach.

Według ustaleń śledczych Maria Kubisa w swoim gabinecie lekarskim "sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki".

"W toku śledztwa ustalono, że dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria K. nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Podejrzana nie ustalała, czy zaistniały określone ustawowo przesłanki do przerywania ciąży" - podała Prokuratura Regionalna w Szczecinie w oficjalnym komunikacie.

Ginekolożce grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Maria Kubisa nie przyznaje się do winy

Pełnomocnik ginekolożki mec. Rafał Gawęcki poinformował Polską Agencję Prasową, że jego klientka wyraża zgodę na publikację pełnego nazwiska. Dodał również, że Maria Kubisa nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.

"To wynikało głównie z tego, że te nazwiska, które były wymieniane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów one pani doktor nic nie mówią" - wyjaśnił w rozmowie z PAP mec. Gawęcki.

"Jeżeli będziemy mieli możliwość zapoznania się z aktami i ustalimy, czy to w ogóle były pacjentki doktor Kubisy, wówczas będziemy mieli możliwość i pewnie zdecydujemy się na to, żeby się do zarzutów ustosunkować" - dodał.

Przekazał również, że nie otrzymali żadnych wyjaśnień, jakie są podstawy stawiania zarzutów. "Dowiedziałem się tego z komunikatu Prokuratury Regionalnej. Niezależnie od tego, wystąpiliśmy od razu w trakcie czynności o to, żeby uzasadnienie tych zarzutów było nam doręczone na piśmie" - poinformował mec. Gawęcki.

Prokuratura w komunikacie na swojej stronie internetowej podkreśla, że pacjentki nie mają się czego obawiać, ponieważ nie jest karalne usuwanie własnej ciąży, a jedynie pomocnictwo w jej usunięciu.