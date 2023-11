Chcieli się wzbogacić kosztem bezpieczeństwa na kolei. Gorzko tego pożałują

Aż 160% wzrostu. W Polsce dramatycznie przybywa kościelnych rozwodów. Co się dzieje?

Pierwszego sprawcę zatrzymano na Turzynie. Patrolując okolice ul. Kordeckiego policjanci zauważyli mężczyznę, który odginał jakiś element infrastruktury kolejowej i coś przecinał. Postanowili go wylegitymować. Okazało się, że 36-latek wycinał przewody, które następnie chciał sprzedać w punkcie złomu. Był dobrze przygotowany do tego zadania, gdyż posiadał odpowiednie narzędzia służące do wycinania tych elementów.

Drugi z mężczyzn został zatrzymany przez szczecińskich wywiadowców na Stołczynie. Policjanci otrzymali bowiem zgłoszenie dotyczące mężczyznę, który w komórce miał trzymać skradzione chwilę wcześniej metalowe pręty pochodzące z linii kolejowych. Mundurowi udali się na miejsce i potwierdzili ten fakt. 49-latek przyznał się do kradzieży.

Policjanci przypominają, że takie postępowanie jest bardzo nieodpowiedzialne, gdyż kradzież bądź też niszczenie jakichkolwiek elementów infrastruktury kolejowej powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa jadących pociągów i tym samym przewożonych podróżnych.

Obaj mężczyźnie za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem.

