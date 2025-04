Quiz jest bardzo łatwy. To proste dyktando na poziomie szkoły podstawowej, z której bez większego problemu powinien poradzić sobie każdy uczeń. Tym bardziej nasza ortograficzna łamigłówka nie powinna sprawić trudności dorosłym.

Zadanie jest następujące. Poniżej znajdują się zdania ze szkolnego dyktanda, w których należy uzupełnić brakujące słowo. Czy wybierzecie to prawidłowe? Wszystko zależy od tego, jak w przeszłości uważaliście na lekcjach języka polskiego. Poza satysfakcją z dobrego wyniku, nagrodą będzie również poznanie historii dziewczynki, która obserwowała to, co dzieje się z przyrodą w tej najpiękniejszej porze roku. Do dzieła!

Wiosenne dyktando na poziomie podstawówki Pytanie 1 z 16 Wczesnym rankiem, gdy rosa jeszcze _________ trawę, Hania wyszła na spacer do parku. hłodziła chłodziła Następne pytanie

