QUIZ. Ślonsko godka. Sprawdź gorolu, czy dogadasz się z hanysem

Chto poradzi gõdać, ten na Śląsku, nie będzie mieć problemów z dogadaniem się z hanysem. O tym, że Ślązacy nie gęsi i swój język mają, wiedzą wszyscy w Polsce. 26 kwietnia przeszedł do historii. To właśnie tego dnia Sejm RP uchwalił ustawę uznającą język śląski za język regionalny. Przygotowaliśmy dla Was quiz. Sprawdzamy, czy potrafilibyście się dogadać na Śląsku, ze Ślązakiem, który godo po naszymu.