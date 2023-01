i Autor: Antonio Qualiata / CC0 / pexels.com, 10634669 / CC0 / pixabay.com QUIZ. Rozpoznasz te państwa po ich kształcie? Sprawdź czy uważałeś na lekcjach geografii!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Rozpoznasz te państwa po ich kształcie? Sprawdź, czy uważałeś na lekcjach!

Pamiętacie, gdy na lekcjach geografii trzeba było wskazać konkretne państwo na mapie? To była jedna z najczęściej stosowanych form odpytywania przy tablicy. Niektórzy nie mieli z tym żadnego problemu, inni potrafili nieźle zabłądzić w gąszczu kolorowych plamek. Mamy dla Was małą powtórkę, jednak z pewnym utrudnieniem. Zamiast wskazać kraj na mapie, będziecie musieli rozpoznać go po kształcie jego granic. Podołacie zadaniu?