Wyjazd do Niemiec stanie się koszmarem. Zacznie się już 14 czerwca

Nie dość, że jeszcze nie wytrzeźwiał, to jeszcze jechał za szybko. Przyszły pan młody wpadł po wieczorze kawalerskim

Nazwy narzędzi lub elementów, którymi posługujemy się przy pracach technicznych, potrafią być nie tylko bardzo skomplikowane i trudne do zapamiętania, ale też mogą budzić wiele wątpliwości, gdy chcemy je zapisać. Niektóre z nich mogą być sporym zaskoczeniem nawet dla tych, którzy świetnie radzą sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami ortograficznymi, a na szkolnych dyktandach radzili sobie bez większych trudności. Wiele z nich zawiera "rz", "ż", "ch", "h" i wiele innych podobnych "pułapek".

Przygotowaliśmy dla Was ortograficzną łamigłówkę, związaną z szeroko pojętymi pracami ręcznymi. Sprawdźcie, w czym odnajdujecie się bardziej: w znajomości języka polskiego czy może jednak w zdolnościach manualnych? Do dzieła!

Quiz ortograficzny dla majsterkowiczów Pytanie 1 z 10 Czasem wbijasz go w ścianę, żeby powiesić obrazek gwóźdź gwóść gwuźdź gwuść Dalej

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Rozmówki "polsko-zagraniczne". Niektóre słówka was zaskoczą, albo rozbawią do łez!

» Razem czy osobno? Nie daj się zagiąć dziecku z podstawówki!

» Jesteś prawdziwym TELEMANIAKIEM? Znasz te seriale? Zgarnij komplet punktów

» Czy potrafisz rozróżniać KOLORY? Z wynikiem 10/15 jesteś prawdziwym MISTRZEM!

» Czy jesteś mistrzem ortografii? UDOWODNIJ TO! 10/15 to podstawa!

» Ten błąd popełniają TYSIĄCE Polaków! SPRAWDŹ czy piszesz poprawnie końcówki "-ą" i "-om"

» "Królowe życia" biją rekordy popularności! Co wiesz o bohaterach hitu telewizji?

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.