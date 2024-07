Quiz o polskich pieniądzach nie powinien być trudny. W końcu mamy z nimi do czynienia na co dzień. Przygotowaliśmy dla was zestaw pytań, który pozwoli wam sprawdzić podstawową wiedzę o naszej narodowej walucie. Czy jesteście w stanie podjąć to wyzwanie i zdobyć komplet punktów? Przekonajcie się! To tylko 12 prostych pytań!

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Dalej

Spodobało Ci się rozwiązywanie quizów? Mamy dla Ciebie więcej propozycji:

» Potrafisz policzyć te figury? Podejmij wyzwanie!

» Czy potrafisz rozróżniać KOLORY? Z wynikiem 10/15 jesteś prawdziwym MISTRZEM!

» Te teledyski KIPIĄ SEKSEM i nagością! Nie oglądaj ich w pracy i przy dzieciach. Znasz je wszystkie?

» Ten błąd popełniają TYSIĄCE Polaków! SPRAWDŹ czy piszesz poprawnie końcówki "-ą" i "-om"

» Te miejsca są znane w całej Polsce. Rozpoznasz je na tych zdjęciach?

» Buhaj czy klempa? Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

» Te państwa NAPRAWDĘ tak się nazywają! Rozpoznasz je wszystkie?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.