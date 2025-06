Zagadki matematyczne prowadzą do konfliktów

Zagadki matematyczne są bardzo popularne w mediach społecznościowych. Często wywołują niemałe zamieszanie, nawet gdy wydają się dość łatwe do rozwiązania. Pod takimi zagadkami pojawiają się dziesiątki komentarzy z różnymi, często niewłaściwymi odpowiedziami. Każdy z internautów stara się bronić swoich racji na różne sposoby. A gdy rzeczowe argumenty nie pomagają, w grę wchodzą emocje, które często doprowadzają do agresji i wyzwisk. Prosta z pozoru zagadka może wywołać ogromne konflikty!

Jaki jest wynik działania 9+(15−6)×2−4?

Jaki jest wynik działania 9+(15−6)×2−4? Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste jak mogłoby się wydawać. Matematyka nie należy do ulubionych dziedzin nauki i często sprawia problemy. To zadanie jest na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie zazwyczaj potrafią je rozwiązać w kilka minut. Nieco inaczej bywa z dorosłymi, którzy podejmują się wyzwania i próbują rozwikłać takie zagadki w mediach społecznościowych, co często kończy się porażką. A wystarczyłoby przypomnieć sobie prostą matematyczną zasadę kolejności wykonywania działań i wszystko stałoby się jasne.

Jak prawidłowo rozwiązać tę łamigłówkę? Wyjaśniamy krok po kroku w poniższej galerii.

Umiesz liczyć? Policz kwadraty! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Ile kwadratów widzisz na obrazku? Oczywiście, że jeden! Co za pytanie? A gdzie jest kwadrat? Ja tutaj widzę kółko! Następne pytanie