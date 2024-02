Niby proste, ale...

To działanie matematyczne może przyprawić o ból głowy. Wynik będzie zaskoczeniem!

Zero, chociaż oznacza "nic", wbrew pozorom potrafi sprawić wiele kłopotów przy zadaniach matematycznych. Na pierwszy rzut oka działania, w których występuje ta liczba, wydają się banalnie proste, bo przecież dodając lub odejmując zero od jakiejś innej liczby, nie zmieniamy jej wartości, a w przypadku mnożenia przez zero, w wyniku otrzymujemy zero. Przysłowiowe "schody" pojawiają się, gdy przejdziemy do bardziej skomplikowanych działań.