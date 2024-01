Przełom w sprawie "dworca wstydu". Stacja PKP Szczecin Dąbie do przebudowy

Mimo, iż za remont dworca odpowiada PKP, o realizacji inwestycji poinformował w czwartek, 25 stycznia urząd miasta. A to dlatego, że jedną z przeszkód była instalacja gazowa, a dokładniej jej brak.

- Dzięki między innymi zaangażowaniu ze strony Miasta Szczecin, PKP S.A. przystąpi do modernizacji dworca kolejowego w Dąbiu. Realizacja inwestycja stała pod znakiem zapytania. Na przeszkodzie stało wykonanie w wymaganym terminie przyłącza gazowego do dworca przez Polską Spółkę Gazownictwa. Miasto Szczecin mając taką wiedzę, podjęło interwencję i w wyniku uzgodnień, niezbędna infrastruktura zostanie zrealizowana - poinformował Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Dworzec wstydu. "Szczecin Dąbie — stoisz w ziąbie!"

Dworzec w Dąbiu od lat prosi się o porządną modernizację. Zaniedbana poczekalnia, nieremontowane od lat perony czy nieciekawe otoczenie dworca nie są najlepszą wizytówką Szczecina. Stacja nie doczekała się remontu zarówno przy okazji przebudowy linii kolejowej do Poznania, ani też budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Jedynym "powiewem świeżości" był remont kładki nad torami, połączony z budową wind.

Wątpliwą, a wręcz wstydliwą wizytówką dworca są toalety, a raczej ich brak. Te, które funkcjonowały w budynku dworcowym, są zamknięte na głucho, a podróżni "w razie potrzeby" mają do wyboru jedynie toalety typu "toi-toi".

Mimo, że dworzec w Dąbiu był zaniedbany od lat, zrobiło się o nim głośno wiosną 2023 roku, za sprawą wpisu posłanki Pauliny Matysiak w mediach społecznościowych. Parlamentarzystka, która na co dzień zajmuje się problemami związanymi z koleją, podczas swojej wizyty w Szczecinie zwróciła uwagę nie tylko na fatalny stan dworca w Dąbiu, ale na fakt, że jest on zamykany o godz. 20:00. Podróżni, którzy odjeżdżają później, zmuszeni są czekać na pociąg na zewnątrz, co zwłaszcza w okresie zimowym nie należy do przyjemności.

"Szczecin Dąbie — stoisz w ziąbie! Podróżni są wypraszani z dworca o 20.00 i muszą czekać na swój pociąg na zewnątrz niezależnie od pogody" - napisała parlamentarzystka na Twitterze, co wywołało lawinę komentarzy i słów krytyki pod adresem PKP.

Krótko potem PKP ogłosiły przetarg na przebudowę dworca, jednak nie udało się znaleźć wykonawcy za pierwszym razem. Gdy już znalazł się chętny, okazało się, że są problemy z przyłączem gazowym. Na szczęście zostały rozwiązane.

- Przebudowa z całą pewnością zmieni ten stan rzeczy i poprawi się komfort pasażerów kolei - dodaje Piotr Zieliński. - Co równie istotne projekt usprawni funkcjonowanie powstającej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Zanim zmieni się sam dworzec, metamorfozę przejdzie jego bezpośrednie otoczenie. W ramach miejskiej części budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w sąsiedztwie dworca powstają m.in. parkingi i przystanki autobusowe.

Przebudowa dworca Szczecin Dąbie - co się zmieni?

Zmienić ma się dosłownie wszystko, poza bryłą budynku dworcowego, który zostanie ocieplony. Zmieni się układ funkcjonalny dworca. W części środkowej budynku przewidziano pomieszczenia dla pasażerów, hol główny z poczekalnią, kasami, toaletami, przestrzenią handlowo-gastronomiczną i piekarnią zlokalizowaną w przestrzeni głównej dworca. W części zachodniej znajdą się pomieszczenia biurowe pod wynajem. W części wschodniej - pomieszczenia telekomunikacyjne, zaplecze lokalu gastronomicznego i kotłownię oraz pomieszczenia dla jednostek samorządu terytorialnego o funkcji biurowej. Zachowane mają zostać dwie ozdobne kraty z kotwicą.

Otoczenie dworca również zostanie zagospodarowane. Rozebrany zostanie budynek z szaletami, w jego miejscu powstanie wiata rowerowa. Wzdłuż elewacji budynku dworcowego pojawi się zieleń, wymieniona zostanie nawierzchnia. Powstanie też niewielki parking rowerowy i samochodowy po zachodniej stronie budynku.

Prace mają potrwać półtora roku. W tym czasie podróżni będą korzystać z dworca tymczasowego.

