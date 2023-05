Półtoraroczny Szymuś zmarł w rozgrzanym samochodzie. Ważna decyzja sądu

Dziecko zmarło w rozgrzanym samochodzie

Do zdarzenia doszło 22 czerwca 2022 roku na szczecińskim Pogodnie. Tego dnia było słonecznie i bardzo ciepło, a wręcz upalnie. Temperatura powietrza przekraczała 25 stopni. Jak informował portal rmf24.pl, 38-letnia kobieta miała zawieźć swoje starsze dziecko do przedszkola, a następnie pojechać do pracy. Gdy około godz. 17:00 pojechała odebrać młodszego syna ze żłobka, okazało się, że w ogóle go tam nie przywiozła. Jak się okazało, dziecko przez cały dzień przebywało w rozgrzanym samochodzie. Chłopczyk nie dawał oznak życia. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Jak informowała w kwietniu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia, kobieta usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego małoletniego syna "przez pozostawienie go w zamkniętym samochodzie bez opieki, co skutkowało udarem cieplnym, a w rezultacie niewydolnością krążeniowo-oddechową, skutkiem czego nastąpiła śmierć dziecka".

Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia.

Warunkowe umorzenie postępowania

Jak przekazał w piątek, 12 maja na łamach Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala, sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec oskarżonej na dwa lata okresu próby. Kobieta będzie przez ten czas pozostawała pod nadzorem kuratora. Jak podkreślił sędzia Tomala, nie oznacza to, że oskarżona została uniewinniona.

Sąd, biorąc m.in. pod uwagę charakter zdarzenia uznał, że nie ma powodów do tego, by prowadzić postępowanie – okoliczności nie budziły wątpliwości, podobnie jak to, że przestępstwo zostało popełnione. Oskarżona nie była wcześniej karana.

