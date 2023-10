Policjanci sprawdzili taksówki na aplikacje. Efekt kontroli budzi przerażenie!

Co dalej?

Do obu kontroli doszło na ulicy Energetyków w Szczecinie. Policjanci drogówki prowadzili tam rutynowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy stwarzają zagrożenie dla innych.

Podczas kontroli trzeźwości mundurowi zatrzymali pojazd oznakowany jako TAXI. Siedzący za kierownicą mężczyzna zachowywał się w dość dziwny sposób. Był nerwowy i pobudzony, co wzbudziło czujność policjantów. Test na obecność alkoholu okazał się negatywny. Kierowca był trzeźwy. Następnie policjanci przeprowadzili badanie na obecność w organizmie substancji zabronionych i w tym przypadku wynik był pozytywny. Kierowcy w szpitalu pobrano krew do dalszych badań. 34-letni obcokrajowiec został przewieziony do policyjnego aresztu, zatrzymane zostało mu również prawo jazdy.

Kolejnego dnia, w tym samym miejscu mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej kolejny pojazd z "kogutem" TAXI. 28 letni obcokrajowiec pokazał policjantom prawo jazdy, które wzbudziło podejrzenia co do jego autentyczności. Po sprawdzeniu okazało się, ze blankiet nie posiada żadnych wymaganych zabezpieczeń. Mężczyzna oświadczył, że wcześniejsze prawo jazdy zgubił a te, które okazał funkcjonariuszom kupił przez internet. Wiedział jednocześnie, że jest ono podrobione. 28-latek z "lewym" prawem jazdy został zatrzymany

Obaj mężczyźni będą tłumaczyć się ze swojego zachowania przed sądem.

