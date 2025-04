Wyniki Eurojackpot 29.04.2025

420 milionów złotych - tyle było do zgarnięcia we wtorkowym losowaniu Eurojackpot. 29 kwietnia wylosowano następujące liczby: 17, 21, 27, 30, 34 oraz 8 i 11. Nikomu nie udało się trafnie wytypować wszystkich liczb, jednak padło aż sześć wygranych drugiego stopnia - w Niemczech, Holandii, Chorwacji i w Polsce.

Nie rozbił kumulacji, ale zgarnie fortunę

Polski gracz, któremu do głównej wygranej zabrakło tylko jednej liczby, zagrał za pośrednictwem strony internetowej www.lotto.pl. Jak informuje Totalizator Sportowy, gracz kupił łącznie 10 zakładów za 125 złotych. Wszystkie liczby wybrał samodzielnie.

Na jego konto nie trafi wprawdzie główna wygrana, jednak ma on duże powody do radości.Na jego konto wpłynie 2 513 056,70 zł, pomniejszone o 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. To wystarczająca kwota, by zapewnić sobie całkiem luksusowe życie.

Kumulacja wciąż rośnie! W kolejnym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie aż 480 milionów złotych. Może tym razem szczęście dopisze Polakowi?

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

