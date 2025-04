Szemrany biznes kwitł w centrum miasta. Funkcjonariusze staranowali drzwi do lokalu

Zarobki polskich fryzjerów

Jak informują serwisy gowork.pl i znajdzprace.plus, w 2025 roku przeciętne wynagrodzenie fryzjera w Polsce wynosi około 4 666 zł brutto miesięcznie, jednak zarobki w tej branży są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, lokalizacja salonu czy renoma miejsca pracy. Według danych serwisu wynagrodzenia.pl, mediana zarobków dla fryzjerów wynosi 5820 zł brutto, co oznacza, że połowa osób na tym stanowisku zarabia między 4780 zł a 7930 zł brutto miesięcznie.​

Istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma doświadczenie zawodowe. Początkujący fryzjerzy mogą liczyć na minimalne wynagrodzenie, które przy pełnym etacie wynosi niecałe 4700 zł brutto, podczas gdy osoby z ponad pięcioletnim stażem osiągają średnio 5748 zł brutto miesięcznie. Lokalizacja salonu również odgrywa znaczącą rolę. W większych miastach zarobki są zdecydowanie wyższe niż w małych miejscowościach.

Ile zarabia fryzjer w Niemczech?

Za naszą zachodnią granicą, podobnie jak w Polsce, zarobki fryzjerów uwarunkowane są doświadczeniem, umiejętnościami czy lokalizacją. Na tym jednak koniec podobieństwa. Jeśli chodzi o zarobki, różnice są dość spore. Jak informuje portal polskiobserwator.de, powołując się na serwis rekrutacyjny StepStone, średnie wynagrodzenie brutto w zawodzie fryzjera wynosi 2758 euro miesięcznie (11,8 tys. zł), co daje około 29400 euro rocznie (prawie 126 tys. zł).

Od 1 stycznia 2025 roku ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi 12,82 euro za godzinę (55 zł), jednak realne stawki są zazwyczaj wyższe i wynoszą około 15 euro (64 zł). Osoby, które rozpoczynają pracę w zawodzie fryzjera mogą liczyć na 25,7 tys. euro rocznie, podczas gdy doświadczeni fryzjerzy z ponad 25-letnim stażem osiągają dochody na poziomie 31,2 tys. euro rocznie. Zarobki różnią się również w zależności od regionu – w Hamburgu fryzjerzy zarabiają średnio 32 tys. euro rocznie, natomiast w Saksonii tylko 22,3 tys. euro rocznie.

Mimo że zawód fryzjera nie zalicza się do najlepiej płatnych profesji, to wciąż cieszy się dużą popularnością. Wiele osób traktuje go nie tylko jako zwykłe źródło dochodu, ale także - a często przede wszystkim - jako pasję i sposób na wyrażanie i rozwijanie swojej kreatywności.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie