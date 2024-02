Podziwiaj widoki za piątaka. Nowa atrakcja Morskiego Centrum Nauki

Co za absurd w centrum miasta! "Słupoza" i "znakoza" opanowała plac Zwycięstwa. Montują nawet jeden do drugiego na trytytki

Za podziwianie widoków będzie trzeba zapłacić jedyne 5 złotych kartą płatniczą. Płacić nie będą musiały osoby z ważnym biletem na wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki.

- Taki bilet lub zeskanowany kod również otwiera wstęp na zewnętrzną klatkę schodową - tłumaczy Jarosław Dobrzyński, rzecznik MCN.

Taras czynny będzie zimą, jeżeli warunki bezpieczeństwa na to pozwolą, w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele od 10:00 do 18:00.

Wiosną i latem będzie można korzystać z tarasu w godz. od 6:00 do 24:00, co oznacza, że będzie można podziwiać z niego także nocną panoramę Szczecina.

