Dagmara Kaźmierska zaistniała w świadomości widzów jako gwiazda programu "Królowe życia" emitowanego na antenie TTV. Po zakończeniu produkcji na chwilę zniknęła z telewizyjnych ekranów, jednak po krótkiej przerwie wróciła do telewizji z zupełnie nowym programem, w którym, wraz ze swoim synem Conanem i przyjacielem Jackiem przemierzają całą Polskę, by znaleźć odpowiedniego kandydata na męża Dagmary. Na trasie "podbojów miłosnych" Szczecin znalazł się już dwukrotnie. W 6. odcinku Dagmara spotkała się na Wałach Chrobrego z Czarkiem, który zabrał ją do muzeum iluzji. Trzy tygodnie później bohaterowie programu powrócili do Szczecina, tym razem na drugi brzeg Odry, a dokładniej do otwartego niespełna rok temu Morskiego Centrum Nauki na Łasztowni.

Budynek MCN, ze względu na swoją charakterystyczną formę, budzi wiele emocji - od zachwytu po krytykę. Swoim wyglądem przypomina kadłub statku. Okazała budowla zachwyciła bohaterów programu, a Jacek Wójcik przedstawił swoją własną, dość osobliwą teorię dotyczącą jego powstania. - Ta część jest wyciosana z tyłu "Batorego". To jest rufa - mówi z przekonaniem Jacek, wskazując na północną część budynku. - Ja tyle godzin spędziłem na statku "Batorym", w tę i nazad pływałem. I od razu poznaję. Tam właśnie stałem i żegnałem się z ludźmi jak do Ameryki płynąłem.

- Tak... rufa. A na "Titanicu" gdzie stałeś? - odpowiedziała Dagmara, kpiąc z teorii Jacka.

- Nawet te rogi... bo jak budowali Batorego tak jak Egipcjanie piramidy. Rogi równolegle pod słońce. Gdzie nie spojrzysz, tam jest róg - podtrzymywał Jacek.

- Masz coś z głową? To nie jest "Batory"! - odparła Dagmara.

Po tej wymianie zdań, do Dagmary, Jacka i Conana niespodziewanie dołączyła Ewa, dziewczyna Conana. Następnie, już w czwórkę udali się do wnętrza szczecińskiego "Batorego", gdzie miło spędzili czas na zwiedzaniu ekspozycji Morskiego Centrum Nauki. Tam również doszło do kolejnej randki z nauczycielem Czarkiem, który pokazał kilka ciekawych eksperymentów chemicznych, a Dagmarę obdarował największym szczecińskim przysmakiem, czyli paprykarzem.

Reality-show "Dagmara szuka męża" można oglądać na antenie Super Polsat, w poniedziałki o godz. 22:00 oraz w serwisie Polsat Box Go.

