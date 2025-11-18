Pierwsze piaskarki pojawiły się na ulicach Szczecina. Czy to już czas na zmianę opon?

Zima zbliża się wielkimi krokami, a temperatury spadają poniżej zera. W Szczecinie rozpoczęła się Akcja Zima. Na ulice wyjechały pierwsze piaskarki. Czy to znak, że już najwyższy czas na zmianę opon na zimowe?

Akcja Zima rozpoczęta

Akcja Zima w Szczecinie oficjalnie rozpoczęta

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że w nocy z 17 na 18 listopada, jeszcze przed północą, piaskarki wyjechały na główne ciągi komunikacyjne w mieście.

- Posypywane były ulice na prawobrzeżu jak i na lewobrzeżu Szczecina. Pracami objęte zostały ulice, po których kursuje komunikacja miejska, mosty, wiadukty oraz ulice o dużym nachyleniu - poinformowała we wtorek rano Marta Kwiecień-Zwierzyńska z ZDiTM.

Drogowcy w gotowości

Przedstawicielka ZDiTM dodała, że sprzęt firm MPO i Remondis, z którymi ZDiTM zawarł umowy na utrzymanie zimowe, nadal pracuje.

- Główne ulice są czarne i mokre, a prace prowadzone są na ulicach, które pokryte są cienką warstwą lodu - dodaje Marta Kwiecień-Zwierzyńska.

Temperatura jest cały czas monitorowana przez ZDiTM, jak i wykonawców zimowego utrzymania. Służby są w pełnej gotowości, by reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne i zapewnić bezpieczeństwo na drogach.

Zima tuż-tuż — czas na zmianę opon!

Wraz z rozpoczęciem Akcji Zima, eksperci przypominają, że to ostatni moment, by wymienić opony na zimowe. Choć śniegu jeszcze nie widać, spadki temperatur i poranne przymrozki sprawiają, że letnie ogumienie traci przyczepność, a droga hamowania  na śliskiej nawierzchni znacząco się wydłuża.

Zimowe opony zapewniają:

  • Lepszą kontrolę nad pojazdem na mokrej i oblodzonej nawierzchni
  • Krótszą drogę hamowania w niskich temperaturach
  • Większe bezpieczeństwo dla kierowcy i pasażerów

Nie warto czekać na pierwszy śnieg — już teraz warunki na drogach potrafią być zdradliwe. Bezpieczna jazda zaczyna się od odpowiedniego ogumienia.

