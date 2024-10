i Autor: Andrea Piacquadio / CC0 / pexels.com Nowe przepisy w Niemczech uderzają w polskich kierowców. Od 1 października można dostać mandat 60 euro!

1 października weszły w życie nowe przepisy dotyczące rodzaju opon używanych w samochodach na terytorium Niemiec. Różnią się one od tych w Polsce, co może sprawić sporo kłopotów wielu kierowców wybierających się za granicę. Dlatego przed wyruszeniem w podróż warto sprawdzić, w jakie opony zostało zaopatrzone nasze auto, by uniknąć przykrych konsekwencji. Za wjazd do Niemiec na niewłaściwych oponach będzie trzeba sporo zapłacić!