Rdestowiec – wróg numer jeden budowy Trasy Północnej

Prace realizowane są precyzyjnie i metodycznie. Jak podkreślają eksperci, każdy fragment korzenia i każda łodyga mają znaczenie, ponieważ rdestowiec to przeciwnik, który łatwo się nie poddaje. Mimo że ten etap inwestycji nie jest spektakularny, ma kluczowe znaczenie dla dalszych robót. Dzięki niemu teren pod Trasę Północną zostanie oczyszczony z tej inwazyjnej rośliny.

Wieloetapowa walka z rdestowcem. Wykorzystują ciężki sprzęt

Prace rozpoczęły się od ręcznego cięcia części nadziemnej rośliny. Robotnicy z piłami i sekatorami, przemieszczając się wzdłuż pasa budowy, zajęli się karczowaniem krzewów, poszycia i gęstych zarośli rdestowca. Wycięte fragmenty zostały od razu rozdrobnione przy pomocy specjalistycznego rozdrabniacza i wywiezione z placu budowy, aby zapobiec ich ponownemu ukorzenieniu.

Kolejny krok – usunięcie części podziemnej – to zdecydowanie trudniejszy etap wykonywanych prac. To właśnie pod ziemią rdestowiec skrywa swoją siłę. Kłącza sięgają głęboko, dlatego wykopy prowadzone są z dużą ostrożnością. Grunt zostaje odkopany, odwodniony i przetransportowany na odkład. Potem przychodzi czas na przesiewanie ziemi – każda łyżka ziemi trafia do przesiewacza, który oddziela korzenie od urodzajnego podłoża. W ciągu jednej zmiany przetwarzanych jest nawet do 800 ton ziemi. Oczyszczony grunt, po przebadaniu go pod kątem czystości i wolny od pozostałości inwazyjnej rośliny, wraca na teren budowy.

Na końcu zielonego intruza czeka wywóz i utylizacja. Zrębki i odpady po roślinach zostaną przetransportowane w zabezpieczonych przed rozdmuchiwaniem kontenerach w wyznaczone miejsca, gdzie zostaną bezpiecznie zneutralizowane.

Budowa Trasy Północnej

Budowa Trasy Północnej realizowana jest w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”. Inwestycja obejmuje budowę nowej dwujezdniowej ulicy oraz układu rond w rejonie ulic Szosa Polska i Policka. Wykonana zostanie infrastruktura pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe oraz prace sieciowe.

Termin realizacji zadania wynosi 30 miesięcy od daty przekazania Wykonawcy placu budowy dla I etapu oraz 30 miesięcy od daty zawarcia umowy dla II etapu. Generalnym Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o., a koszt prac wynosi 189 681 474,64 zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

