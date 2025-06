Rdestowiec na placu budowy

Podczas monitoringu przyrodniczego na terenie budowy III etapu Trasy Północnej w Szczecinie odkryto rdestowca, inwazyjną roślinę, która stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i jest dużą przeszkodą w realizacji tej ważnej inwestycji drogowej.

- Zanim na dobre rozkręciliśmy III etap budowy Trasy Północnej, rozpoczęliśmy dokładny monitoring przyrodniczy terenu. To standardowa, ale bardzo potrzebna praktyka. Dzięki niej możemy zidentyfikować chronione gatunki i odpowiednio zabezpieczyć przyrodę. W trakcie monitoringu trafiliśmy na nie lada przeciwnika – inwazyjną roślinę, która według prawa powinna być jak najszybciej eliminowana - informuje Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Rdestowiec to gatunek obcy, który przybył do nas z Azji i rozprzestrzenia się w sposób agresywny, zagrażając rodzimym gatunkom. Jego podziemne kłącza rosną błyskawicznie i potrafią sięgać daleko poza widoczny obszar, a z nich wyrastają gęste, wysokie pędy. Roślina dusi wszystko, co znajdzie na swojej drodze. Na placu budowy rdestowiec zajął już ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych.

Walka z rdestowcem – operacja na dużą skalę

Zgodnie z przepisami, obecność rdestowca została zgłoszona do Prezydenta Miasta Szczecin, który ma obowiązek przekazać informację do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. To on określi, jakie działania należy podjąć.

Możliwości jest kilka, ale żadna z nich nie jest łatwa. Można mechanicznie usuwać roślinę (wykopywać kłącza, wycinać pędy, tworzyć strefy buforowe, usuwać warstwy gleby) lub stosować metody chemiczne, ale tylko ściśle określone i zatwierdzone środki, by nie zaszkodzić ludziom, zwierzętom i reszcie przyrody.

- To wszystko brzmi jak spora operacja i niestety, będzie kosztowna. Ale nie mamy wyjścia. Rdestowiec jest realnym zagrożeniem dla środowiska, a jego obecność to nie tylko wyzwanie przyrodnicze, ale i inwestycyjne – dodaje Piotr Zieliński.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z kolejnym etapem prac przy budowie III etapu Trasy Północnej, od poniedziałku 23 czerwca zmieni się organizacja ruchu. Ulica Wł. Ostoi-Zagórskiego zostanie zamknięta na odcinku za zjazdem na parking sklepu Netto do skrzyżowania z ulicami Ogrodniczą i Bukowską. Dojazd do posesji dla mieszkańców oraz pojazdów komunikacji miejskiej zostanie zachowany.

Miasto apeluje również do wszystkich, którzy próbują przemieszczać się po placu budowy, o stosowanie się do oznakowania i korzystania tylko z wyznaczonych przejść dla ruchu pieszego dla własnego bezpieczeństwa.

