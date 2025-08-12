IMGW zapowiada czerwony alarm. Zmiana o 180 stopni! Plany na długi weekend do wymiany

Z prognozy ostrzeżeń IMGW wynika, że 15 sierpnia na mapie pojawi się czerwony alarm, związany z upałami. Najgoręcej ma być na zachodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 35 stopni!

Upały zostaną z nami również w sobotę, ale temperatury powyżej 30 stopni przeniosą się na wschód. Wygląda na to, że ładne lato będzie dominować w najbliższych kilkudziesięciu godzinach

Sprawdźcie, jak zaplanować długi weekend, aby skorzystać z najładniejszej pogody. Szczegóły prognozy na 15 sierpnia i kolejne dni prezentujemy w poniższym artykule!

IMGW podaje pogodę na długi weekend. Czerwony alarm 15 sierpnia

Potwierdza się prognoza pogody z początku tygodnia. 15 sierpnia to dzień wolny od pracy. Wielu Polaków planuje długi weekend, powiązany z krótkim wypoczynkiem. Warto wziąć pod uwagę najnowsze doniesienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W porównaniu z lipcem, mamy zwrot od 180 stopni. Meteorolodzy zapowiadają czerwony alarm (ostrzeżenie trzeciego stopnia) dla województwa lubuskiego! W piątek temperatury w tym regionie "dobiją" do 35 stopni Celsjusza. Pomarańczowe alerty są zapowiadane w województwach:

mazowieckim

wielkopolskim

zachodniopomorskim

dolnośląskim

śląskim

małopolskim

podkarpackim

świętokrzyskim

łódzkim

kujawsko-pomorskim

opolskim

Większość alertów będzie obowiązywała od 14 sierpnia. Temperatury powyżej 30 stopni to jedno, ale synoptycy zapowiadają również opady i burze. Wiemy już, których regionów należy unikać podczas długiego weekendu.

Gdzie jechać na długi weekend? Prognoza pogody mówi wiele

Piątek (15 sierpnia) powinien być najprzyjemniejszy na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Temperatury na poziomie 28-29 stopni Celsjusza to lato z prawdziwego zdarzenia, a z drugiej strony brak nieznośnego upału. Na pewno trzeba unikać województw lubuskiego i wielkopolskiego, gdzie oprócz tropikalnych upałów mogą nas zaatakować burze z deszczem.

- Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie i północnym zachodzie także duże i tam przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h - tak IMGW zapowiada 15 sierpnia w prognozie pięciodniowej.

Od niedzieli (17 sierpnia) będziemy odczuwać ochłodzenie, ale nadal pogoda będzie co najmniej dobra. W całym kraju temperatury maksymalne przekroczą 20 stopni, a słońce będzie dominować na niebie.

Prognozę pogody na 14-16 sierpnia przedstawiamy na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na czwartek, 14 sierpnia

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na długi weekend - piątek, 15 sierpnia

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na długi weekend - sobota, 16 sierpnia

