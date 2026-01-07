Tragiczny pożar w Szczecinie. Nie żyje jedna osoba

Pożar przy ul. Barnima

Pożar wybuchł w mieszkaniu znajdującym się na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Barnima w Szczecinie. Z kamienicy ewakuowano wszystkich mieszkańców. Na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły akcję gaśniczą.

- Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozwinięty pożar z widocznymi płomieniami oraz silnym zadymieniem - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie. - Działania ratowniczo gaśnicze w pierwszej fazie obejmowały m.in. zabezpieczenie, miejsce zdarzenia siłowe, otwarcie wejścia do klatki schodowej oraz podanie dwóch prądów wody w celu ugaszenia pożaru.

Ewakuacja mieszkańców z płonącego budynku

Z budynku ewakuowano mieszkańców.

- Łącznie było to 14 osób, z czego cztery osoby przekazano zespołom ratownictwa medycznego - dodaje strażak. - Żadna z ewakuowanych osób nie wymagała hospitalizacji.

Tragiczny bilans pożaru w Szczecinie. Nie żyje jedna osoba

Niestety, jest ofiara śmiertelna. W miejscu pożaru znaleziono ciało.

- Niestety w trakcie prowadzonych działań odnaleziono jedną osobę bez oznak życia - potwierdza asp. Dariusz Schacht.

Obecnie trwa ustalanie dokładnych przyczyn pożaru. W akcji gaśniczej brało udział 6 pojazdów straży pożarnej, łącznie 18 strażaków.

