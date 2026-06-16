Patostreamer "Kamerzysta" ponownie stanie przed sądem. Wraca sprawa znęcania się nad niepełnosprawnym Dominikiem

Znęcali się nad niepełnosprawnym Dominikiem. Film wywołał skandal

W 2021 roku 18‑letni Dominik został namówiony przez ekipę "Kamerzysty" do udziału w nagraniu, które zostało umieszczone w serwisie YouTube, przyniosło jego twórcom ogromne zasięgi i wywołało ogólnopolski skandal.

Na filmie chłopak wykonuje upokarzające polecenia. Autorzy nagrania kazali mu m.in. wskakiwać do śmietnika, taplać się prawie nago w błocie czy zjadać kocie odchody, czyli rzeczy ośmieszające go w oczach widzów, a wręcz poniżające. Za udział miał dostać niewielką kwotę. Tymczasem twórcy filmu zarabiali na zasięgach ogromne pieniądze.

Nagranie obejrzało ponad 400 tysięcy ludzi. Pod filmem pojawiły się liczne komentarze, otwarcie krytykujące znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopakiem. Na autorze nie robiły one jednak większego wrażenia - większość komentarzy była przez niego usuwana. Ostatecznie nagranie zniknęło z sieci.

Łukasz W. początkowo nie przejął się powagą sytuacji. Opublikował na Instastories nagranie, w którym odniósł się do sytuacji, określając ją mianem "aferki".

Psycholog rozpoznała swojego pacjenta

Gdy szczecińska psycholog Agnieszka Chułek rozpoznała w upokarzanym chłopaku swojego pacjenta i w emocjonalnym wpisie opisała jego dramatyczną przeszłość: lata zaniedbań, maltretowania i życia „wychowywanego przez ulicę”, ruszyło prokuratorskie śledztwo.

Prokuratura zarzuciła „Kamerzyście” znęcanie się nad osobą nieporadną i upośledzoną intelektualnie. Youtuber trafił na kilka miesięcy do aresztu, a we wrześniu 2021 roku ruszył proces, w którym oprócz niego na ławie oskarżonych zasiedli jego współpracownicy – Wioleta K. i Adrian S. Sprawa została utajniona ze względu na dobro pokrzywdzonego.

Uniewinnienie i… zwrot akcji

Proces przeciągał się m.in. z powodu choroby sędzi. Ostatecznie, 2 grudnia 2025 roku, Sąd Rejonowy uniewinnił całą trójkę. Uzasadnienie wyroku zostało tajne, ale – jak podaje "Wyborcza" – prawdopodobnie sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów na nieporadność Dominika oraz na to, że oskarżeni mieli świadomość jego ograniczeń.

Śledczy złożyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

- Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku prokurator podejmie decyzje w przedmiocie skierowania apelacji - tłumaczyła wówczas w rozmowie z Radiem ESKA prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Przypomnijmy, prokuratura wnioskowała dla Łukasza W. o karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy: wracamy do punktu wyjścia

W piątek, 12 czerwca zapadła decyzja, która zmienia wszystko. Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił uniewinnienie i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie – podobnie jak wcześniej – pozostaje tajne.

To oznacza, że „Kamerzysta” znów stanie przed sądem, a głośna sprawa, która poruszyła opinię publiczną, zacznie się od nowa.

Co dalej?

Ponowny proces może potrwać miesiące, a nawet lata. Stawką jest odpowiedź na kluczowe pytania:

Czy Dominik był osobą nieporadną?

Czy oskarżeni wiedzieli o jego ograniczeniach?

Czy nagranie było formą znęcania się, czy – jak twierdziła obrona – „dobrowolną współpracą”?

To dopiero początek kolejnego rozdziału tej historii.

"Kamerzysta" już wcześniej skazany za pobicie

To nie jedyny konflikt z prawem, którego dopuścił się "Kamerzysta". W sierpniu 2024 r. Łukasz W. został prawomocnie skazany w innej sprawie, za pobicie 66-letniego mężczyzny przed sklepem na szczecińskim Golęcinie.

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