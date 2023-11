Plaga karaluchów w centrum Szczecina

Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ul. Łokietka. Nieruchomość należy częściowo do gminy i osób prywatnych. Karaluchy pojawiły się tutaj kilka miesięcy temu i stały się wręcz nie do zniesienia. Bezradni mieszkańcy postanowili poszukać pomocy u jednego z miejskich radnych. Krzysztof Romianowski wystosował interpelację do prezydenta miasta.

"Zgłosili się do mnie mieszkańcy ul.Łokietka 25 w Szczecinie. Problem, który przedstawili dotyczy plagi karaluchów w kamienicy, a co za tym idzie w mieszkaniach. Mieszkańcy są przerażeni tym co dzieje się w ich domach, co jest w pełni zrozumiałe. W związku z powyższym bardzo proszę o zlecenie interwencji właściwych służb w kamienicy przy ul.Łokietka 25, która jest własnością Gminy Miasto Szczecin" - czytamy w interpelacji radnego Romianowskiego.

Dezynsekcja i walka z gołębiami

Odpowiedzi udzieliła zastępczyni prezydenta miasta Anna Szotkowska, która potwierdziła, że zarządca kamienicy został poinformowany o obecności karaluchów już w lipcu. "Wówczas podjęte zostały działania w zakresie likwidacji insektów na częściach wspólnych nieruchomości oraz lokalach poprzez rozdanie substancji chemicznych do rozłożenia w lokalach mieszkalnych" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wiceprezydent Szotkowska poinformowała również o efektach kontroli sanepidu, która miała miejsce w październiku. Okazało się, że istniało wiele nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego strychu. Wykonano kolejną dezynsekcję części wspólnych oraz uprzątnięto strych i zabezpieczono go przed gołębiami, które licznie go zasiedliły.

Te działania przyniosły skutek. Podczas kolejnej wizyty sanepidu w listopadzie okazało się, że karaluchów już nie ma. Sytuacja ma być jednak na bieżąco monitorowana, by uniknąć problemów w przyszłości.

"Zalecono monitorowanie stanu sanitarno-higienicznego oraz bieżące podejmowanie niezbędnych działań" - dodaje Anna Szotkowska w odpowiedzi na interpelację.

Pozostaje więc mieć nadzieję, że problem "niechcianych lokatorów" już nie powróci.

