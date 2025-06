Ochroniarze pobili nastolatka. Za brutalny atak odpowiedzą przed sądem

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi S., Damianowi Ł. oraz Markowi D., oskarżając ich o brutalne pobicie nastolatka, w wyniku którego doznał on ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do zdarzenia doszło wiosną 2024 roku w Szczecinie. Nastolatek udał się do lokalu w centrum miasta, gdzie odbywała się impreza zorganizowana przez uczniów jednej ze szkół ogólnokształcących. W pewnym momencie chłopak został wyprowadzony z lokalu przez trzech pracowników ochrony, którzy następnie go pobili.

- Podejrzani zadawali mu ciosy pięściami i pałką teleskopową. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, to kopali go po całym ciele - tłumaczy prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W trakcie śledztwa ustalono, że pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń narządów wewnętrznych. Biegły z zakresu medycyny sądowej zakwalifikował stwierdzone urazy, jako ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 kk.

- Sprawstwo podejrzanych zostało ustalone w oparciu o zeznania przesłuchanych świadków, opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz oględziny monitoringu - dodaje prok. Julia Szozda.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że sprawcy wkrótce zasiądą na ławie oskarżonych i odpowiedzą za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie