Wkrótce rusza tramwaj wodny do Nowego Warpna i Świnoujścia. Są już znane pierwsze szczegóły

Szpilki w cukierkach na Halloween w Szczecinie

Do przerażającego incydentu doszło 31 października 2024 roku w jednym z bloków mieszkalnych przy ul. Polskich Marynarzy w Szczecinie. Małoletnie rodzeństwo, zbierając cukierki z okazji Halloween, znalazło przy jednym z mieszkań słodycze zawieszone na drzwiach wejściowych. Jak się później okazało, w cukierkach znajdowały się szpilki.

Śledztwo umorzone

- Przy jednym z mieszkań dzieci znalazły cukierki, które były zawieszone na drzwiach wejściowych. Później okazało się, że w cukierkach znajdowały się szpilki – poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód umorzyła dochodzenie w sprawie bezpośredniego narażenia dwojga małoletnich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Śledztwo zostało umorzone, ale sprawa wciąż pozostaje w zainteresowaniu śledczych

- Postępowanie w dalszym ciągu pozostaje w zainteresowaniu organów ścigania. W przypadku pojawienia się wiarygodnych informacji co do sprawcy będzie mogło zostać w każdym czasie podjęte do czasu przedawnienia karalności czynu zabronionego – podkreśliła prok. Julia Szozda.

Termin przedawnienia karalności czynu to 31 października 2039 roku.

Takich przypadków było więcej

Przypomnijmy, podobne sytuacje miały miejsce w innych miastach w Polsce. Policjanci z woj. pomorskiego, lubuskiego i śląskiego również otrzymywali zgłoszenia o niebezpiecznych przedmiotach w halloweenowych słodyczach. W Wielkopolsce odnotowano pięć takich przypadków, a w Bogatyni na Dolnym Śląsku 11-letni chłopiec otrzymał galaretki z wciśniętymi w nie igłami krawieckimi.

W lutym 2025 roku prokuratura umorzyła sprawę szpilki znalezionej w jednym z cukierków przekazanych dzieciom podczas Halloween w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie). Przyczyną umorzenia jest również niewykrycie sprawców.

Sonda Czy obchodzisz Halloween? Tak Nie