To zła informacja dla wszystkich, którzy w każdą niedzielę odwiedzali oddaloną o dwadzieścia kilka kilometrów niemiecką miejscowość Löcknitz, by zrobić zakupy, nie przejmując się obowiązującym od kilku lat w Polsce zakazem handlu. Mimo, iż u naszego zachodniego sąsiada przepisy zakazujące handlu w niedziele obowiązują od dziesięcioleci, Löcknitz, ze względu na swoje przygraniczne położenie, było wyjątkiem. Niestety to już nie będzie możliwe. Popularne supermarkety zmieniły godziny otwarcia i są czynne tylko przez sześć dni w tygodniu.