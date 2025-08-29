Niemcy wciąż wierni, ale Czesi coraz liczniejsi nad polskim morzem. Co ich przyciąga nad Bałtyk?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-29 14:13

Poza krajowymi turystami, największą grupą wypoczywającą nad Bałtykiem pozostają oczywiście turyści z Niemiec. Jednak coraz większy udział w strukturze turystów spoza Polski mają Czesi. Co ich przyciąga nad polskie morze? Czy pogoda ma wpływ na ich decyzje?

Niemcy wciąż wierni, ale Czesi coraz liczniejsi nad polskim morzem. Co ich przyciąga nad Bałtyk?

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Szczecin SE Google News

Pogoda nad Bałtykiem nie rozpieszczała. Niemczy wciąż w czołówce

Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, przyznaje, że turystyka w Polsce uzależniona jest od pogody.

- Możemy mieć świetną infrastrukturę, fantastyczne eventy i najpiękniejsze plaże, ale bez sprzyjającej aury trudno będzie mówić o pełnym sukcesie. W tym roku mieliśmy świetny sierpień i bardzo trudny lipiec – dodaje.

Polecany artykuł:

Niemcy ostrzegają przed wyjazdem do Polski. Mówią o "wakacyjnym koszmarze"

Prezes Hanna Mojsiuk dodaje jednocześnie, że kapryśna aura jest problemem bardziej dla krajowych turystów niż zagranicznych. Klienci spoza Polski zwykle planują wypoczynek nad Bałtykiem z dużym wyprzedzeniem, a poza kąpielami w morzu liczy się dla nich także infrastruktura hotelu, SPA czy atrakcje dla dzieci.

- Niemcy wciąż pozostają naszym głównym klientem turystycznym, który docenia uroku Bałtyku i nasi hotelarze przyznają, że mają gości, którzy wracają co roku na tydzień i jest to ich lipcowa czy sierpniowa rutyna. Pogoda mniej wpływa na plany turystów z zagranicy, bo oni zwykle wiedzą czego się spodziewać po danym kraju i tak, jak jedzie się do Hiszpanii po upał, tak do Polski po chłodniejsze wakacje – mówi Hanna Mojsiuk. - Zauważamy, że turyści z Czech nad Bałtykiem są coraz liczniejszą grupą wypoczywających – jest to jeden z naszych największych sukcesów, że udaje się docierać z ofertą zachodniopomorskich kurortów nadbałtyckich do turystów nie tylko z Polski i Niemiec, ale także z Czech, Skandynawii czy mniej oczywistych kierunków turystycznych.

Niemieccy turyści bardziej oszczędni

Grzegorz Dobosz, właściciel hotelu Hamilton przyznaje, że struktura gości w jego pięciogwiazdkowym obiekcie oparta jest w dużej mierze na turystach z Niemiec. Około 10 procent to Czesi, a około 30 procent to Polacy.

- Zdecydowanie to był inny sezon. Pełen niepewności jak potoczy się sytuacja z kontrolami na granicach. To działało na wyobraźnie turystów i był moment, gdy turystów było mniej, obawiali się kontroli czy samozwańczych kontrolerów i nieprzyjemności z tym związanych. Pamiętajmy, że w niemieckich mediach to był jeden z głośniejszych tematów lipca i na pewno miał społeczne przełożenie na zainteresowanie wakacjami w Polsce – przyznaje Grzegorz Dobosz.

- Nie zauważyłem, by w Koszalinie, Mielnie i w okolicach ubyło turystów z Niemiec – mówi Andrzej Mielcarek, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie. - Na pewno jednak turyści z Niemiec byli w tym roku bardziej oszczędni – dodaje. – Czeski szturm to też określenie na wyrost, ale coroczny, konsekwentny wzrost zainteresowania turystyką w naszym kraju mnie cieszy – dodaje Mielcarek.

Niemcy wolą hotele, a Czesi apartamenty

Ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król przyznaje, że Niemcy preferują wynajem hoteli i głównie to właśnie w pięciogwiazdkowych nadbałtyckich resortach można spotkać turystów z tego kraju. Czesi za to chętniej wynajmują apartamenty i samodzielnie organizują sobie czas nad Bałtykiem czy w okolicznych miejscowościach.

- Czeski turysta jest nieco inny niż niemiecki czy skandynawski. Niemcy preferują wynajem hoteli i głównie to właśnie w pięciogwiazdkowych nadbałtyckich resortach można spotkać turystów z tego kraju. Czesi za to chętniej wynajmują apartamenty i samodzielnie organizują sobie czas nad Bałtykiem czy w okolicznych miejscowościach. Zauważamy, że czeski turysta jest bardziej mobilny, a jednocześnie bardziej niż na drogie apartamenty stawia na wygodę – przyznaje ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.

Ekspert dodaje jednocześnie, że Polacy w tym sezonie częściej niż rok temu wybierali hotele i pensjonaty, co nie zmienia faktu, że zainteresowanie apartamentami szczególnie w sierpniu było nadal wysokie.

Polecany artykuł:

3 kilometry od Świnoujścia jest zupełnie inny świat. Warto wybrać się tu na spa…
Ahlbeck na wyspie Uznam
80 zdjęć
Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...
Nowy hit nadmorskich straganów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZECHY
BAŁTYK
TURYSTYKA
TURYŚCI
MORZE BAŁTYCKIE
WAKACJE NAD MORZEM
NIEMCY
URLOP NAD BAŁTYKIEM
WAKACJE
WAKACJE NAD BAŁTYKIEM