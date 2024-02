Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w losowaniu 13.02.2024? To ogromna kasa!

Otwarty rynek pracy w Unii Europejskiej sprawia, że Polacy coraz częściej decydują się na pojęcie zatrudnienia za granicą. I nie chodzi tylko o emigrację zarobkową, która wiąże się z przeprowadzką i długą rozłąką z bliskimi. Wielu mieszkańców zachodniej Polski pracuje w Niemczech, dzieląc swoje życie na dwa kraje. Niektórzy codziennie dojeżdżają do pracy, inni spędzają za granicą kilka dni, by później cieszyć się dłuższym wolnym w Polsce. Polacy pracują w różnych branżach i wykonują różne prace - od pracy fizycznej, gdzie biegła znajomość języka nie jest priorytetem, po wysokie stanowiska w wielkich korporacjach, gdzie liczy się nie tylko biegłe posługiwanie się językiem niemieckim, ale także wykształcenie, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje.

Obecnie za godzinę pracy u naszego zachodniego sąsiada można zarobić nie mniej niż 12,41 euro czyli ponad 54 zł. Tyle wynosi płaca minimalna w Niemczech. W skali miesiąca daje to możliwość zarobienia około 2200 euro, czyli ponad 9500 zł.

Ile zarabia opiekun osób starszych w Niemczech?

Praca opiekuna osób starszych to zajęcie, którego często podejmują się cudzoziemcy. Jest to trudne zajęcie, które wymaga nie tylko odpowiednich predyspozycji, ale także dużej empatii, cierpliwości i pracowitości. Biegła znajomość języka nie zawsze jest w tym przypadku wymagana. Często wystarczy umieć posługiwać się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Ile można zarobić, podejmując się zatrudnienia w tym zawodzie? Opiekunki i opiekunowie osób starszych i schorowanych często zarabiają zdecydowanie więcej niż ustawowe minimum. Może się więc okazać, że jest to całkiem dobrze płatny zawód.

Jak kształtują się zarobki opiekunek i opiekunów w Niemczech? Jak informuje portal polskiobserwator.de, "Haushaltshilfe", czyli opiekunka będąca również pomocą domową, czyli zajmująca się osobą starszą i pomagająca w gospodarstwie domowym, podlega ustawie o płacy minimalnej, czyli może zarobić nie mniej niż 12,41 euro za godzinę pracy. Przy pełnym wymiarze 40 godzin tygodniowo, daje to ponad 2100 euro miesięcznie. Jednak rzadko się zdarza, by zatrudniano opiekunki za taką stawkę. Zarobki są uzależnione m.in. od lokalizacji. W dużych miastach są one zdecydowanie wyższe.

Nieco inaczej kształtują się zarobki wykwalifikowanych opiekunek w domach opieki czy prywatnych placówkach opiekuńczych, które w przeciwieństwie do "Haushaltshilfe" muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i podlegają branżowej płacy minimalnej. Asystenci opiekuńczy (Pflegehilfskräfte) od maja 2024 będą mogli zarobić minimalnie 15,50 euro na godzinę, a wykwalifikowani asystenci opiekuńczy (qualifizierte Pflegehilfskräfte) - 16,50 euro. Jeszcze więcej zarobią wykwalifikowani opiekunowie, którzy za godzinę swojej pracy, według nowych stawek, otrzymają co najmniej 19,50 euro. W tym przypadku zarobki również uzależnione są od lokalizacji i mogą być zdecydowanie wyższe w dużych aglomeracjach.

Według Atlasu wynagrodzeń Federalnej Agencji Pracy (BA), na którą powołuje się portal polskiobserwator.de, średnie zarobki asystentów opiekuńczych wynoszą 2635 euro, czyli ponad 11 tysięcy złotych. Natomiast mediana zarobków wykwalifikowanych opiekunów i opiekunek wynosi 3611 euro czyli ponad 15,5 tysiąca złotych..

Powyższe kwoty są wartościami brutto, od których należy zapłacić należny podatek. Ten różni się w zależności od miejsca zamieszkania i klasy podatkowej. Jednak nawet po odliczeniu należności dla niemieckiego fiskusa, zarobki pozostają na nieporównywalnie wyższym poziomie niż w Polsce.